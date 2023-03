Una pésima temporada está teniendo el Tottenham de Antonio Conte. El elenco londinense pena en la mitad de la tabla de la Premier League y para colmo tiene que ver como su archirrival, el Arsenal, lidera la competencia, en una ardua batalla por el título con el Manchester City.

Es por eso que de a poco, las cosas se han empezado a tensionar en los Spurs y a mitad de semana, tras la eliminación de Champions League ante el Milan, comenzaron a salir más trapitos al sol.

Y fue una de sus figuras, Richarlison, quien destapó la olla y criticó el manejo que ha tenido Antonio Conte esta temporada. El brasileño señaló que “si soy honesto, esta temporada está siendo una mierda"

Además, sobre Conte señaló que "no entiendo sus decisiones. Venía bien y me vuelve a poner en el banco. Me probó en el once titular y luego… al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta. Esta temporada está siendo una mierda", reiteró.

Dichos que no pasaron desapercibidos para el siempre frontal técnico italiano, quien no se guardó nada para criticar al brasileño y enrostrarle el bajo nivel que ha tenido esta temporada. De hecho, tomó las propias palabras de Richarlison para devolverle la crítica.

El italiano señaló que "no me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena. Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Liga de Campeones y luego fue a la Copa del Mundo y luego tuvo una lesión grave. Desde entonces, no ha marcado goles para nosotros".

“Creo que fue honesto al decir que su temporada no fue buena", destacó, además de criticarlo por su personalismo. "Cuando hablas de ‘yo’ y no de ‘nosotros’ estás siendo egoísta. Les digo a mis jugadores que si queremos algo importante tenemos que hablar con ‘nosotros’, no con ‘yo"