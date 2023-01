El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España tras golear por 3 a 1 al Real Madrid. Una derrota que para los merengues fue muy dura, lo que quedó evidenciado en el mal humor del entrenador Carlo Ancelotti una vez finalizado el duelo.

Tuvieron la posibilidad de conseguir el primer título del año, por lo que dejarlo escapar hizo que Ancelotti expresara su preocupación. “Lo que decide el partido son los errores que hemos cometido. No fuimos acertados con la salida, nos han buscado dos veces en contra y desde ahí el partido cambia. No ha sido falta de actitud, ha sido un mal partido de todos, sobre todo cuando hemos intentado recuperar”, indicó el estratega.

En ese contexto, un periodista español le preguntó al entrenador si sentía que la derrota ante los blaugranas era una humillación deportiva. Frente a esto, Ancelotti manifestó su molestia. “Decir que fue una humillación me parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en La Liga. Ellos han jugado mejor y lo merecen, punto”, contestó.

Y es que a pesar de admitir que el equipo no estuvo a la altura de una final, el entrenador italiano no quiso dramatizar. “Estamos dolidos porque el Real Madrid suele ganar las finales, hemos perdido una final pero nos queda un montón de temporada con muchos títulos que tenemos que jugar, y lo vamos a jugar hasta el final. No está en mi cabeza hablar de humillación, eso es demasiado. En el deporte a veces ganas y otras veces te ganan”, agregó.

“Tenemos que aprender, es un momento difícil y ya está. No hay que hacer muchas cosas, se sabía antes del partido que este equipo no estaba a tope. Tenemos que animarnos y preparar el siguiente partido. Este partido nos ha mostrado algunas carencias", concluyó.

El Real Madrid ya se enfoca en su próximo duelo, que será contra el Villareal por los octavos de final de la Copa del Rey, este jueves 19 de enero.