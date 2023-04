Este miércoles a las 15:00 horas el Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey.

Carlo Ancelotti, estratega de los merengues, anticipó el encuentro y se mostró confiado en dar vuelta el 1-0 en contra sufrido en el Santiago Bernabéu.

Eso sí, advirtió que el equipo se mantendrá en equilibrio y descartó un planteamiento ultra ofensivo: "La idea no es volverse loco para marcar un gol porque lo puedes hacer en el minuto 90".

"Tenemos que hacer un partido completo manejando el balón. En la ida controlamos bien el partido pero la verdad es que no llegamos muchas veces a portería. Hacer transiciones más rápidas es un aspecto importante, pero no nos volveremos locos para hacer un gol. Debemos hacer un partido completo porque si lo haces, el gol lo vas a marcar", añadió.

El italiano dice que mantendrá el 4-4-3: "En pequeños detalles puedes sorprender a un equipo, pero es difícil cambiar de sistema cuando llevas un año con el mismo. Puedes crear sorpresa al rival pero es más peligroso crearlo en tus propios jugadores. No aconsejo un cambio de sistema, pequeños detalles en balón parado puedes dar la sorpresa pero el resto te va a sorprender a ti mismo y no conviene".

En cuanto a los resultados negativos en los últimos duelos ante los catalanes, resaltó: "Hay que evaluar que los dos últimos partidos lo hemos hecho bien, obviamente no miramos solo el resultado, como no lo hacemos cuando es positivo. En los dos últimos clásicos hemos competido, fueron igualados, estuvimos muy cerca de ganar en el Camp Nou. Puedo hacer una alineación distinta como no, igualmente la línea no cambia. Queremos jugar un partido completo porque los dos últimos a nivel de juego no han salido mal".

Finalmente, sobre su duelo con el técnico blaugrana, Xavi Hernández, comentó: "Es complicado hablar de estos duelos individuales entre entrenadores. Ellos nos han ganado los tres últimos y nos toca ganar a nosotros".