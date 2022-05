América MG vs Atlético Mineiro | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Vargas por Libertadores

Si de grupos parejos se trata, probablemente el Grupo D de la Copa Libertadores es uno de ellos. En ese contexto, el Mineiro de Eduardo Vargas, deberá ir a jugar el "Clásico de las Multitudes" de Minas Gerais frente al América MG, que está último en la zona.

Sin embargo no será un duelo fácil para los dirigidos por Antonio Mohamed. Ante su público, el América buscará hacerse fuerte y seguir con vida en la Copa. En caso de no su ganar, prácticamente se empezará a despedir de la competición tomando en cuenta que ya no le quedan partidos de local.

Por el lado del Atlético Mineiro, último campeón del Brasileirao y la Copa Brasil, ven con bastante más optimismo su avance a la siguiente ronda. Están segundos con los mismos puntos que Independiente del Valle, por lo que un triunfo como visita podría ser vital.

Vale recordar que el Clásico de las Multitudes de Minas Gerais es el segundo en importancia a nivel estadual, aunque de cualquier forma, para el América el Atlético Mineiro es el principal rival, por lo que se esperará una caldera en el estadio Raimundo Sampaio.

Día y hora: ¿Cuándo juegan América MG vs Atlético Mineiro?

América MG vs Atlético Mineiro juegan este martes 3 de mayo a las 20:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al América MG vs Atlético Mineiro?

El partido será transmitido por Fox Sports 3, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Fox Sports 3

VTR: 151 (SD) - 862 (HD)

DTV: 609 (SD) - 1609 (SD)

ENTEL: 211 (SD) - 240 (HD)

CLARO: 180 (SD) - 480 (HD)

GTD/TELSUR: 89 (SD) - 847 (HD)

MOVISTAR: 479 (HD) - 892 (HD)

TU VES: 523 (SD) - 522 (HD) - 113 (HD)

ZAPPING: 102 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al América MG vs Atlético Mineiro?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.