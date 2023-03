El cuadro español está harto de la actitud del jugador argentino, sobre todo por sus mensajes luego de no recibir el permiso de estar con su selección en los amistosos ante Panamá y Curazao.

Un golpe importante al mercado se está preparando en España con la más que segura salida del argentino Alejandro “Papu” Gómez del Sevilla, club que está ya chato de ciertas actitudes del jugador y que está cerca de romper antes de tiempo su contrato.

Según consignó el medio español El Chiringuito, uno de los programas deportivos más en esa parte del mundo, se viene una reunión clave para el futuro del Papu y Sevilla, donde se buscará hoy llegar a un acuerdo para su desvinculación. “No ha gustado su actitud tras no poder ir con Argentina”, afirmaron.

El trasandino ha sido cuestionado por su falta de compromiso en esta temporada, sobre todo en la previa del Mundial de Qatar 2022, donde no tuvo problemas en decir que lo más importante para él era su participación en la cita planetaria con la selección de Lionel Scaloni.

Además, tras el mundial llegó con problemas físicos y no ha podido estar al 100% en el cuadro sevillano, viéndose obligado a pasar por el quirófano por una lesión en el tobillo y perdiéndose gran parte de la temporada entre la recuperación y la puesta a punto.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue su última convocatoria a la selección argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao, donde a pesar de estar lesionado, recibió el llamado de Scaloni para poder compartir con sus compañeros en suelo trasandino como campeones del mundo.

Los descargos de Papu Gómez:

Al no recibir el permiso por parte del Sevilla, el Papu no se guardó nada y publicó un claro mensaje en su Instagram personal, donde dejó en claro su malestar al no poder estar con su selección.

“Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver”, escribió el trasandino.

Así las cosas, las horas de Gómez en el Sevilla parecen estar contadas a solo un par meses de haber gritado campeón del mundo con Argentina en Qatar y con todavía bastante temporada 2022-23 por disputarse. ¿Dónde seguirá la carrera del Papu?