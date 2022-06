La prensa deportiva ecuatoriana está con pintura de guerra de cara al fallo del Caso Byron Castillo, que la FIFA dará a conocer el próximo viernes. Y particularmente el abogado y periodista Roberto Bonafont, uno de los más activos defensores de que la decisión será favorable a La Tri desde el inicio de la investigación de la Comisión Disciplinaria.

Este martes, después de la contundente presentación del abogado que representa a Chile, Eduardo Carlezzo; Bonafont aprovechó su tribuna en la señal local de DIRECTV para responder con elocuencia.

Primero, en sus redes sociales oficiales, adelanta que "el dictamen de la FIFA en el caso será a favor del jugador y de Ecuador, 6-0". Luego expone al aire de manera enfática que "los chilenos van a perder este fallo de la FIFA".

Pero más tarade aparecen las confusiones. "Ellos van a recurrir al TAS, un tribunal de última instancia en lo del derecho deportivo. Después van a ir a la Corte Suprema, que es el Tribunal Suizo, donde ya no pueden seguir representados por el abogado brasileño que tienen, si no que por un abogado suizo, para pedir la nulidad del fallo de la FIFA y el TAS", asegura.

Lo cierto es que Carlezzo anunció un camino distinto para la federación chilena en caso de que el fallo no sea favorable. Después de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, se puede recurrir a la Cámara de Apelación de la FIFA, que tardará "máximo otro mes" en deliberar, según el abogado brasileño.

Y luego será el paso al Tribunal de Arbitraje Deportivo. "Es bueno decir que los plazos sí alcanzan para el TAS, sí se puede dar velocidad y decidir con un buen margen de cordura, antes de los plazos del Mundial", explicó Carlezzo esta tarde.

Ahí se le cruzan los cables a Bonafont. "El TAS (viene) como recurso de última instancia. Les voy a dar una mala noticia (a los chilenos): de cien casos conocidos, de cien fallos del TAS, apenas dos han prosperado. Todo el resto ha sido aplastante", advirtió el ecuatoriano.

La historia dice que numerosas sanciones del TAS han cambiado fallos de FIFA: se reducen castigos, como en las sanciones contra Michel Platini y Real Madrid en 2016; o incluso se integran países a sus competencias, como los casos de Gibraltar y Kosovo.

Qué quiso decir Bonafont



El abogado Roberto Bonafont se percata del error (o lo percatan, a través de una comunicación interna) y rectifica sus palabras. "Me estoy refiriendo al tribunal, a la Corte Suprema Suiza. Tiene que contactar a un abogado suizo porque no puede ser el mismo abogado de Sudamérica que tienen acá buscando un fallo favorable, si no que tienen que contratar un abogado suizo", agrega.

"Pero de cien casos, solamente dos han progresado. El resto todos han sido por goleada. Siempre se ratifica, primero lo de la FIFA, después lo del TAS y la cadena es favorable a la selección de Ecuador", sentencia.

Lo cierto es que una apelación al Tribunal Federal ya no se refiere al fondo del caso, si no que más bien a una inconsistencia en los procedimientos, como por ejemplo que el TAS no tenga competencia sobre alguna materia, que no se tomaron en cuenta todas las pruebas o que las leyes invocadas no corresponden. Y sí, efectivamente es un proceso que superaría la fecha de inicio del Mundial de Qatar, el 21 de noviembre.

Pero Bonafont estaba en la de él y que volvió a celebrar por adelantado. "Tranquilidad, muchachos, porque esas declaraciones del abogado (Carlezzo), que tiene todo el derecho de hablar lo que quiere, son declaraciones simplemente que 'si tenía más tiempo yo podría'.

Terminará la Copa del Mundo y todavía no finalizará este proceso. ¡Así que a qué Copa del Mundo irán! Tendrán que jugar nuevamente la eliminatoria", completó canchero.