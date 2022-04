Periodista ecuatoriano por Caso Castillo: "No le demos de comer al hambriento, no avivemos a los giles"

El periodista ecuatoriano, Roberto Bonafont, quiso ponerle punto final al Caso de Byron Castillo, jugador que defendió a la Tri en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Según ciertas versiones, el defensa nació en Colombia por lo que Ecuador podría haber incurrido en una alineación indebida, situación que podría dejarlos fuera de la Copa del Mundo.

La ANFP ya afirmó que hará los reclamos correspondientes en el caso de que se confirme que Byron Castillo no tiene la nacionalidad ecuatoriana.

Sin embargo, para Bonafont ya no hay discusión posible. En un programa de Directv aseguró: "Yo tengo el proceso completo".

Luego, leyó desde su celular: "La nacionalidad de Byron Castillo nunca ha estado en discusión en este proceso. Se ha discutido acerca del mal uso de información personal que hoy tiene fin".

"El registro civil podrá solicitar ante la corte constitucional de Ecuador una acción extraordinaria de protección siempre y cuando señale la forma expresa de que se han violentado los derechos constitucionales, posibilidad nula", añadió.

Luego, miró a la cámara y se dirigió a las federaciones sudamericanas que han investigado la situación de Byron Castillo, en busca de recuperar los puntos perdidos ante la selección ecuatoriana.

"Nunca hubo un juicio por la nacionalidad. Punto final señores, no le demos de comer al hambriento, porque este país es un país muy inocentes. Este es un país aviva giles", disparó.

"Porque dicen en otro lado que no estamos completos, entonces nosotros decimos que no estamos completos... En otro lado anda a decir eso y te sacan la metralla y te vuelan la cabeza. Este es un país de inocentes, es un país de conquista todavía. No aviven giles por favor", sentenció.