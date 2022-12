El futuro de Byron Castillo en la selección de Ecuador sigue siendo toda una incógnita tras el fallo del TAS. La entidad confirmó los problemas con su documentación, aseguró que nació en Colombia y lo dejó sin poder disputar el Mundial de Qatar 2022.

La situación ha generado todo un debate, pero también complica la planificación para las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aún sin plazos para apelar, en dicho país aseguran que no podrá ser citado a la Tri, aunque su abogado piensa todo lo contrario.

Este miércoles Andrés Holguín habló con los medios y sorprendió al asegurar que el lateral del León puede estar en la próxima nómina. "No comparto, pero entiendo que no se convocara. A mí criterio y el de bastante juristas con los que analizamos el caso, Byron Castillo era y sigue siendo convocable".

"Ahora estamos esperando el fundamento de la decisión para saber si afecta al jugador de alguna forma. Si no era parte, no se le puede afectar. Y si la nacionalidad no estaba en cuestión, sino un criterio de elegibilidad y mañana salen con algo de que no es ecuatoriano, tenemos que presentar el recurso porque afecta su carrera", agregó.

En esa misma línea, Andrés Holguín recalcó que la resta de tres puntos para las próximas eliminatorias todavía se puede pelear. "Eso lo tendrá que responder el abogado de la federación, pero debería ser parte de un recurso ante el Tribunal Federal Suizo".

Aunque tomando eso en cuenta, insistió en que la entidad emitió un fallo que no le correspondía. "Consideramos que el TAS se ha tomado atribuciones que no le competían, ha resuelto sobre cosas que nadie le ha pedido".

Ecuador espera para apelar el fallo del TAS

En medio de su defensa a Byron Castillo, Andrés Holguín también se ha encargado de prestarle ropa a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La resta de tres puntos, las multas y el no poder convocar al lateral son castigos que esperan revertir.

"Felicito a los abogados de la federación, porque la mandaron a litigar por un tema de resta de puntos y no le restaron para el Mundial, sino para la próxima eliminatoria, pedido que nadie hizo. Eso cuarta el derecho de defensa de la federación", lanzó.

De hecho, el abogado recalcó que "Ecuador y Byron tienen el derecho a acudir al tribunal suizo si notamos que se ha violentado el derecho al debido proceso. A mí criterio, el de la federación sí. Por Byron no sé porque no tenemos el fallo completo para saber si se ha dictado algo que afecte al jugador".

"Nadie los puso a resolver el lugar de nacimiento del jugador, sino que única y exclusivamente si la federación utilizó un jugador que no era ecuatoriano en las eliminatorias. Ellos mismos resuleven que el pasaporte y nacionalidad está resultea por el estado ecuatoriano y por otro lado lanzan una resolución que nadie pidió", añadió.

Finalmente, Andrés Holguín advirtió que una vez tengan el fallo completo en su poder, comenzarán su arremetida. "Esperaremos a que llegue la resolución. Tienen hasta tres meses. (El proceso) empezó en mayo y terminó en noviembre. Instancias quedan para presentar un recurso de nulidad".