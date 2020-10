AC Milan vs Roma: Fecha, hora y canal para ver en vivo el duelo entre rossoneros y la loba

Comenzó la 5° fecha del futbol italiano que nos trae auténticos partidazos, el próximo lunes 26 de octubre a las 16:45 hora de Chile, el superlíder AC Milan recibe en el San Siro a la AS Roma en uno de los imperdibles de la jornada en la Serie A.



El equipo de Zlatan ha tenido un gran arranque como hace tiempo no lo conseguía, en los primeros cuatro duelos disputados solo ha cosechado victorias, quedando en primer lugar con puntaje perfecto. Su ultimo duelo fue en el Derby della Madonina donde venció al Inter de Vidal y Sánchez por 2-1. Ibrahimovic fue la gran figura de aquel encuentro marcando los dos goles rossoneros.



Por su parte la Roma tuvo un mal arranque con una "particular derrota" y un empate en las primeras dos jornadas de la liga italiana, sin embargo, últimamente ha mejorado y conseguido dos victorias en los últimos dos duelos, ubicándose en la mitad de la tabla general. En la fecha anterior la loba derrotó al Benevento por 5-2 de local.



Al comienzo de la 5° jornada del calcio, el Milan es líder con 12 puntos, mientras que la Roma ocupa el 9° puesto con 7 unidades y una diferencia de gol de +1.

El Milan buscará mantener su racha de victorias en este arranque de la serie A (Foto: Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Milan vs Roma por la serie A?



Milan vs Roma juegan este lunes 26 de octubre a las 16:45 hrs de Chile.







Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Milan vs Roma por serie A?



Milan vs Roma será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)D) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Milan vs Roma por serie A?



Si buscas un link para ver en vivo Milan vs Roma, podrás hacerlo en la app de pago ESPN Play.