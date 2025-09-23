State of Play septiembre 2025: ¿Dónde y a qué hora ver las novedades de PlayStation?

Grandes noticias hay para los fanáticos de PlayStation. Esta semana la marca nipona anunció la realización del ya tradicional evento de novedades: “State of Play”.

Show online donde dan a conocer a todos los usuarios de PlayStation 5 de primera mano todas las noticias, estrenos y actualizaciones sobre los juegos imprescindibles que llegarán a la plataforma en los próximos meses.

A través de un comunicado, Sony informó que este especial tendrá una duración de 35 minutos cargados de anuncios, novedades y sorpresas de parte de PlayStation Studios.

¿Cuándo y qué hora comienza el State of Play de septiembre?

De acuerdo a lo informado por el sitio web de PlayStation, la nueva versión del “State of Play” se celebra este miércoles 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas de Chile.

Horario evento Países de LATAM 15:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 16:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 17:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 18:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO el evento de PlayStation?

La transmisión del State of Play del mes de septiembre de PlayStation irá EN VIVO y completamente GRATIS a través de la transmisión ONLINE, tanto en inglés como en japonés, de los canales oficiales de PlayStation, en sus cuentas de YouTube y Twitch, respectivamente.

¿Qué novedades tiene el nuevo State of Play de septiembre?

Si bien Sony suele mantener la sorpresa hasta el último minuto, ya hay medios que han adelantado algunos de los títulos que estarán presentes en esta nueva versión del evento; Saros, nuevo proyecto de Housemarque, adelantan que estará presente con un “nuevo vistazo más detallado”.

Otros títulos que podrían ser anunciados de acuerdo a medios especializados son ‘Marvel’s Wolverine’ y el rumoreado metroidvania de God of War, además de nuevos avances de juegos de terceros e indies muy esperados, así como noticias sobre algunos proyectos de PlayStation Studios.