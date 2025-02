¡Llegó el día! Este miércoles 12 de febrero PlayStation y Sony celebra una nueva versión de su esperado evento virtual, ‘State of Play‘, donde los fanáticos de todo el mundo podrán conocer en vivo y en directo todas las noticias y novedades sobre los grandes juegos que llegarán este año a la PS5.

El programa celebra una selección creativa y única de emocionantes juegos de estudios de todo el mundo y en RedGame te invitamos a conocer todos los detalles de este gran evento.

Mira EN VIVO el State of Play 2025 de PlayStation

State of Play de PlayStation se celebra hoy miércoles 12 de febrero y comenzará sus transmisiones pasadas las 19:00 horas de Chile . El evento tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente.

Horarios para Latinoamérica:

16:00 horas: México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras. 17:00 horas: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 18:00 horas: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. 19:00 horas: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay.

¿Dónde ver por TV o STREAMING en vivo el evento de PlayStation?

La transmisión del evento ‘State of Play’ será completamente gratuita y de manera online, podrás seguir todos los detalles del evento en inglés y japonés, a través de los canales oficiales de PlayStation, en YouTube y Twitch.

¿Qué novedades tendrá la edición 2025 de State of Play de PlayStation?

Si bien Sony no dio pistas de los videojuegos que veremos en la presentación de este miércoles, ya ha trascendido que se mostrarán avances de títulos que están confirmados para este año como sonGhost of Yōtei, Death Stranding 2: On The Beach, Monster Hunter Wilds, ELDEN RING Nightreign, Hell is us y Borderlands 4, entre otros.