Igor Lichnovsky lanzó una atractiva y desafiante declaración respecto a llevar a cabo una King's League en Chile. "Mi señora me está diciendo que no, pero le digo al Kun, a Ibai y a todos, me retiro hoy y la organizo", lanzó el espigado zaguero del Tigres de México.

Gerard Piqué no pasó mucho tiempo desde su retiro para lanzar una creación que ha marcado muchísimos puntos a lo largo del mundo: la King's League, una liga de futbolito que se transmite vía streaming y que cuenta con 12 equipos participantes, entre ellos uno del Kun Agüero, otro del portero campeón del mundo Iker Casillas y otro del cada día más famoso Ibai Llanos.

Por cierto, hay un jugador chileno que ha estado muy pendiente del desarrollo de esa competencia, que tendrá su gran final en el Camp Nou, el estadio donde hace habitualmente de local el Barcelona. La referencia es para Igor Lichnovsky, defensor central que milita en el Tigres de México. Aunque podría hacerlo por poco tiempo más, según la loca idea que deslizó.

El espigado zaguero chileno de origen polaco tiene en su radar aquel certamen. Y también un sueño respecto de eso. "Existe la Kings League que está en España. Y yo lo digo ahora, si se quiere hacer una Kings League en Chile, me retiro del fútbol hoy día y la organizo", aseguró el zaguero surgido de las divisiones inferiores de Universidad de Chile.

"Mi señora está diciendo no, no, no, pero yo me retiro hoy, le digo al Kun (Agüero), a Ibai (Llanos), a todos", cerró el futbolista de 28 años, quien en la temporada pasada fue un punto muy alto de los Felino: disputó 22 partidos en la Liga MX y recibió ocho tarjetas amarillas. ¿Habrá alguna chance de que eso ocurra pronto? El tiempo, y las oportunidades de hacer un gran negocio, tendrán la respuesta.