La King's League, torneo de streamers que arman a sus equipos de Futbol 7 para competir entre ellos, trajo varias sorpresas con su debut en España de la mano del ex futbolista Gerard Piqué.

Pero además de goles y harto negocio, el campeonato trajo polémicas y de las buenas entre los protagonistas. Si en su momento fue Sergio Agüero y Dj Mariio que vivieron un encontrón, ahora fue Ibai Llanos con un exfutbolista y campeón del mundo con España.

El señalado es Joan Capdevila, uno de los rostros conocidos que juega en la King's League y que tuvo una polémica bastante sabrosa con Ibai. Todo empezó cuando Ibai lo rechazó para estar en su equipo en el torneo, dejándole sangre en el ojo al exlateral.

Y justamente en la primera fecha se enfrentaron ambos, Porcinos con el elenco del streamer TheGrefg, Saiyans FC.

Polémica y la respuesta de Ibai

Cuando el partido acababa, Capdevila marcó el gol del triunfo para su equipo Saiyans FC y lo celebró haciendo callar a Ibai Llanos quien estaba en la tribuna. Luego post partido también le recordó a Llanos que lo dejó fuera de su equipo, polémica que escaló en redes sociales hasta que el amigo de Sergio Agüero respondió con todo:

"Joan Capdevila, me mandaste a callar siete veces. O sea, ¡siete veces me mandó a callar! Ha subido un clip a TikTok, a Twitch, a no sé dónde... Ocho audios para sus hijos, sobrinos... A ver, Capdevila vamos a ver, eres un muerto. Claramente, eres un muerto Capdevila te lo voy a decir claro".

Pero el español no se quedó ahí y siguió insultando al exjugador en su transmisión en vivo por Twitch, recordándole que no lo fichó antes del torneo y tampoco lo haría después:

"Me da igual que me marcases un gol, la liga es muy larga y este es un primer partido. Vuelvo atrás en el tiempo y no te ficho ni aunque estés compitiendo con mi sobrino. Esto es increíble, marca un gol cojo... eres un muerto. Me da igual que me marques un gol o me marques cuatro. No te voy a fichar nunca".

Para finalizar, en el video que se hizo viral en las últimas horas y previo a la segunda fecha de la King's League, Ibai cerró hablando basado y sin ningún tipo de respeto a Capdevila, criticando su estado físico y su aporte en la liga:

"Dije me lo voy a tomar con educación porque no me voy a calentar. O sea, Capdevila te pusieron de delantero porque dijeron este que baje el balón que pueda y de verdad, un poquito de respeto eh".

Revisa el video de Ibai contra Capdevila

Este domingo 8 de enero se jugará la segunda jornada de King's League, con Porcinos FC enfrentando a Los Troncos FC de Perxitaa, mientras que Saiyans FC de Capdevila ante PIO FC.