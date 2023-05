La Roja Femenina adulta encontró a su nuevo entrenador esta semana después de 81 días de espera. Luis Mena fue presentado este martes como seleccionador nacional y Rodrigo Robles, gerente de selecciones, confirmó también el nombre del DT de la Sub 20 femenina.

Se trata de Pablo Abraham, técnico argentino quien ya ha dirigido en Chile. El entrenador fue quien ganó el concurso público que realizó la Federación de Fútbol de Chile y ya está trabajando con la categoría. Es más, esta semana está enmarcado en un microciclo con 25 jugadoras.

“La selección Sub 20 es dirigida por Pablo Abraham, técnico argentino, que está dirigiendo esta semana el microciclo Sub 20. Va a ser parte del staff del fútbol femenino Sub 17, 20, adulto y una categoría más chiquitita que estamos construyendo, pero que todavía no podemos comentar mucho”, explicó Robles.

El mismo gerente aseguró que no es su primera semana a cargo de la Roja. “Respecto del microciclo que se generó hace algunas semanas, la semana pasada trabajó la 17, esta semana trabajó la 20”, comenzó a explicar Robles sobre el trabajo de Abraham.

“Hubo un microciclo adulto que fue una suerte de transición entre lo que se estaba construyendo en la 20 y 23 a nivel local para ir preparando el terreno para Lucho. Estuvo basado en lo que hoy sabemos que es la dirección del cuerpo técnico adulto”, agregó.

Abraham no ha dirigido fútbol femenino en el pasado. Fue ayudante técnico de la U de Sampaoli (2011) y DT principal de Fernández Vial (2012), Curicó Unido (2012-2013), Ñublense (2013-2014 y 2016-2017), Deportes Temuco (2014-2015), Magallanes (2015-2016) y Sport Rosario de Perú (2018).