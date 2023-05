Luis Mena la tiene clarísima. El nuevo entrenador de la Selección Chilena Femenina habló en exclusiva con RedGol sobre el proyecto que encabezará en el equipo nacional. También el multicampeón se refirió largo y tendido al trabajo que se está haciendo en el medio local. La idea del DT es que en la nueva era de La Roja se involucren todos los actores y se potencie al fútbol femenino desde temprana edad e incluso en ligas amateur.

“Hay mucho potencial en Chile y me da mucha rabia y pena cuando no las apoyan como debiese ser. Me da mucha rabia cuando tenemos que volver a jugar en campos de entrenamientos o cuando los equipos no les prestan atención ni dan la infraestructura o el uniforme. Hay cosas que van pasando y vulneraciones que van teniendo, que no se merecen”, comenzó.

Mena explicó que “hay jugadoras que han jugado 15 o 20 años fútbol pero solo llevan dos o tres años como profesionales, y el resto lo hacen por amor al arte. Ahí tenemos que seguir inculcando. Hoy desde mi rol como entrenador de la selección absoluta de Chile trataré de seguir apoyando al medio del fútbol local, porque lo necesitamos de verdad”.

“Necesitamos que todos esos proyectos del fútbol chileno que se ven bien, y que por un cambio de dirigencia se van al hoyo, sigan teniendo la importancia que se merecen. El fútbol femenino es una industria que va creciendo y a niveles sudamericanos y mundiales ha crecido muchísimo, y Chile se ha quedado un poquito atrás. Ahí tenemos que hincar el diente”, detalló.

El análisis de Mena a los clubes

Luis Mena cree que es fundamental darle continuidad a los procesos para dar el golpe de gracia al fútbol femenino. “Hay equipos como Fernández Vial, que hizo un muy buen proyecto; era un muy buen equipo con muy buenas jugadoras y se había transformado en uno de los clubes competitivos del fútbol local. Lamentablemente hubo cambio de dirigencia y ya no se le está dando la importancia que tenía”, desmenuzó.

“Seguramente hay equipos como Audax, Palestino o Universidad Católica que con más apoyo, sin lugar a dudas, serían potencias dentro del fútbol femenino. Entonces creo que hay que invertir y seguir creciendo de la mano de todos. Porque en este proceso de selección quiero involucrarlos a todos”, agregó.

La idea es contar con todos. “A clubes, jugadoras, entrenadores y entrenadoras de fútbol formativo, que todos podamos sentirnos partícipes de esto para llevar a Chile en un par de años más a posicionarse a nivel local sudamericano en los puestos que se merece y ser competitivos en todo aspecto, a nivel Sub 17 y Sub 20 también”, destacó el seleccionador.

La Asociación también tiene que poner de su parte

Mena confesó que, una de sus grandes dificultades hoy como técnico, tiene que ver con la programación del torneo. Sin ir más lejos, este fin de semana no podrá asistir más que a dos partidos de la fecha 8 del Campeonato Femenino 2023.

“Estos dos años y medio hicimos un análisis exhaustivo de todo lo que hay y no hay en el fútbol nacional y por eso siempre he sido muy crítico a la hora de enfrentar este tipo de desafíos. Imagínate, la programación del fútbol femenino en Chile”, empezó.

Según él, “hoy como entrenador quiero ir a ver partidos, ir a los estadios, estar en los entrenamientos para ver cómo están trabajando porque no me puedo quedar solamente con lo que hicimos en Colo Colo. Pero te ponen todos los partidos a las 11:00 de la mañana. ¿Cómo voy a todos los partidos si son todos a las 11:00? Todavía hay equipos que están jugando en campos de entrenamiento o en localidades chiquititas y sin público”, manifestó.

Luis Mena la tiene clara e hizo el llamado a todos los clubes a seguir avanzando en desarrollar sus equipos femeninos. “Si queremos darle énfasis y avance al fútbol local, tenemos que invertir y ponernos la mano en el bolsillo y salir a potenciar”, sentenció.