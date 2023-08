Lamentablemente, una fuerte polémica empañó la coronación de España en el Mundial Femenino jugado en Australia y Nueva Zelanda. Y es que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio un beso sin consentimiento a una de las jugadoras, ganándose justificadas críticas.

Se trató de un hecho que generó indignación, ya que el presidente tomó el rostro de Jenni Hermoso cuando entregaba las medallas, dándole un beso. Y las disculpas agravaron la falta, ya que si bien pidió disculpas, matizó señalando que se trató de un gesto “inocente”, “normal” y “entre amigos”.

Lo cierto es que, pese a lo insólita de la explicación, el dirigente encontró la defensa de un histórico del fútbol mundial. Karl Heinz Rummenigge, campeón de Europa con el Bayern Múnich y también con la selección de Alemania, consideró exageradas las críticas contra Rubiales.

“Creo que no hay que exagerar. Cuando uno es campeón del mundo hay emociones y lo que él hizo, me perdonan, es algo que está completamente en orden”, señaló el ex jugador, que actualmente tiene 67 años de edad, en un acto de la revista Bild.

“Recuerdo que la última vez que ganamos la Liga de Campeones besé a varios jugadores, aunque no en la boca. En el fútbol hay emociones”, recalcó el ahora dirigente del club bávaro.

En el mismo acto, sus palabras encontraron un eco inmediato de la exdirectora administrativa de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Donnata Hopgen, quien recalcó que “si es algo que no es deseado por ambas partes es un comportamiento problemático. Eso no se puede pasar por alto y creo que se ha comentado debidamente”.

La situación de Rubiales generó la inmediata reacción de jugadores como Iker Casillas, además del propio presidente de España, que exigieron la inmediata renuncia del dirigente por la agresión cometida en contra de la jugadora.

¿Cuál es el palmarés del Mundial Femenino?

España se coronó campeona del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y se convirtió la quinta selección en alcanzar la gloria máxima: antes, lo hicieron Estados Unidos (1991, 1999, 2015 y 2019), Noruega (1995), Alemania (2003 y 2007) y Japón (2011).

¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial Femenino?

El próximo Mundial Femenino será en 2027 en sede por definir. Hay cuatro candidaturas que ya fueron presentadas a la FIFA y que serán votadas en 2024: Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos/México y Alemania/Bélgica/Países Bajos.