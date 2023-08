España consiguió la hazaña y derrotó por 1-0 a Inglaterra este domingo en Sídney y se quedó con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. El único gol llegó de los pies de Olga Carmona a los 29 minutos y le permitió a las españolas bajar su primera Copa del Mundo Femenina absoluta.

Sin embargo, la tragedia enlutó la concentración hispana en las horas venideras. La heroína del mundial, quien le dedicó el gol a su mejor amiga por la muerte de su madre durante las últimas semanas… había sufrido el fallecimiento de su padre en las horas previas a jugar la final ante las inglesas. Su familia decidió no contarle.

Así lo informó la Real Federación de Fútbol Español. “La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”.

En sus redes sociales, la jugadora del Real Madrid le dedicó el Mundial a su padre. “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió.

Además, Carmona aprovechó de agradecerle a la gente por los mensajes de apoyo. “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá”, comentó la campeona mundial.

¿Cuál es el palmarés del Mundial Femenino?

Luego del título que ganó España en Australia y Nueva Zelanda 2023, el palmarés del Mundial Femenino 2023 es: Estados Unidos 4 (1991, 1999, 2015, 2019), Alemania 2 (2003, 2007), Noruega 1 (1995), Japón 1 (2011) y España 1 (2023).

¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial Femenino?

El próximo Mundial Femenino será en 2027 en sede por definir. Sin embargo, hay cuatro candidaturas que ya fueron presentadas a la FIFA y que serán votadas en 2024. Brasil y Sudáfrica presentaron candidaturas por separado, mientras que Estados Unidos-México y Alemania-Bélgica-Países Bajos tienen candidaturas conjuntas.