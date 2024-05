Tiane Endler se prepara para la final de la Champions League femenina, título que quiere volver a conquistar de la mano del Olympique de Lyon. La mejor futbolista en la historia de nuestro país enfrenta al Barcelona, un rival conocido, en la gran definición de este sábado 25 de mayo.

En la previa, Nahla Hassan analizó lo que significa que Endler nuevamente esté en esta instancia. “Lo que está logrando Tiane es increíble, es 100% mérito de ella y siento que no se le da la relevancia que se debiera. Para mí está dentro de las y los deportistas más importantes de nuestro país”, consideró.

“Salió tricampeona del fútbol francés, está nuevamente instalada en la final de una Champions League siendo la arquera titular, ha sido elegida la mejor portera del mundo, creo que méritos le sobran para estar dentro de las deportistas más importantes de Chile”, complementó la periodista de TNT Sports.

Sin embargo, lamentó que todo esto no se traduzca a mejoras al fútbol femenino nacional. “Fue elegida la mejor arquera del mundo en 2022, se ganó el premio The Best a mejor portera que entrega la FIFA, ya fue campeona de la Champions y lamentablemente no implicó ningún cambio en nuestro fútbol”.

Tiane es la única chilena en ganar una Champions League | IMAGO

“Es un orgullo todo lo logrado por ella, pero como que acá no se dan por enterados y si bien el fútbol femenino está en proceso de profesionalización sigue habiendo poco compromiso de los clubes (hay excepciones, las menos, pero hay)”, manifestó.

Tiane, lejos de la Roja

Nahla Hassan sigue viendo a Tiane Endler lejos de la selección chilena, tal como ella misma lo manifestó en los últimos días. “Haber dejado la selección me permite tener una mejor recuperación, sin tanto viaje, y poder dedicarme un poco más a la Tiane futbolista y persona”, destacó la portera a Marca.

“Sigue todo tal cual. Tiane ha llevado a lo más alto el nombre de nuestro país y en la selección sigue habiendo situaciones impresentables. El mejor ejemplo es lo ocurrido en los Juegos Panamericanos. Este año hubo una fecha FIFA que no tuvo convocatoria porque Luis Mena, entrenador de la selección adulta, estaba a cargo de la Sub 20 en un Sudamericano”, denunció.

