El fútbol femenino se hizo presente en los premios de TNT Sports, donde llegó la destacada defensora Fernanda Pinilla. La capitana de Universidad de Chile alcanzó las semifinales del Campeonato Femenino 2023 y ganó la medalla de plata con la Roja en los Juegos Panamericanos. Ahora, habló de su futuro.

En específico, se le consultó sobre la posibilidad de llegar a Colo Colo. Pinilla no cerró las puertas. “Estamos viendo. Me he estado dando unos días de descanso después de este segundo semestre intenso, pero vamos a escoger la opción que tenga el mejor proyecto y me pueda desafiar en lo futbolístico”, dijo.

El Cacique, a diferencia de la U, jugará la Copa Libertadores Femenina 2024. Las albas se clasificaron luego de alcanzar la final del Campeonato Femenino 2023 y vencer a Santiago Morning, que también irá a la cita, en la gran definición. Aquello podría seducir a Pinilla, quien ha vivido dos ciclos con las Leonas.

A pesar de todo, Pinilla aseguró que la U, adonde regresó en 2020 luego de jugar en España, tiene la prioridad para la siguiente temporada. “Sí, la U siempre tiene una prioridad. Estamos en conversaciones, también aquí como afuera”, concluyó la seleccionada nacional.

Colo Colo busca a Fernanda Pinilla, capitana de Universidad de Chile

A inicios de este mes, Dale Albo confirmó que hubo un primer contacto entre Colo Colo y Fernanda Pinilla para la opción de tenerla en 2024, aunque el club negó las conversaciones. “Ya se hicieron las primeras llamadas y reuniones entre las partes”, dijeron en el señalado medio.

Sin embargo, Pinilla no se había referido a la posibilidad hasta los premios del fútbol chileno que organizó TNT Sports. Si bien destacó que la U tiene prioridad para su renovación, no le cerró las puertas a cruzar de vereda a Colo Colo y tener la chance de jugar la Copa Libertadores.

No sería la primera vez que una jugadora azul se pone la camiseta blanca y negra. Por ejemplo, Michelle Acevedo, Fernanda Ramírez y Yessenia López dejaron el conjunto laico para vestir la camiseta de Colo Colo. Este año se consagraron campeonas.

¿Cuáles fueron los números de Fernanda Pinilla en 2023?

Fernanda Pinilla jugó 21 partidos en el Campeonato Femenino 2023, donde anotó un gol, brindó una asistencia y recibió una amarilla y una roja. Además, marcó un autogol. En la Copa Libertadores Femenina 2023, jugó 360 minutos en 4 partidos y nuevamente marcó en propia puerta.

