U. de Chile fue parte de una gran polémica en el fútbol femenino recientemente, ya que la Dirección del Trabajo reveló que son uno de los 35 clubes nacionales que presentan irregularidades laborales. Algo que aclara Cecilia Pérez.

La directora de Azul Azul dialogó con RedGol en la Gala del Fútbol Femenino, organizada en conjunto con Contragolpe, y al ser consultada por esta situación explica lo sucedido y revela que decidieron defenderse.

“Cuando uno tiene la convicción de abrazar la profesionalización del fútbol femenino porque es justo y corresponde, así tiene que ser, entonces el llamado es para todos los actores“, dispara de entrada la ex ministra de Deportes.

Tras eso, Pérez deja en claro que “nosotros como club, la U, hemos cumplido por sobre la ley y estamos contentos por eso”. Así, después pasa a detallar lo ocurrido.

“Este año los contratos en términos de la obligación de la gradualidad era el 50%, como club estamos sobre el 70% y queremos siempre estar por sobre la ley en ese sentido”, apuntó.

Después, Cecilia Pérez lanza que “cuando digo que el llamado es a todos para hacerlo, indica también que hay que hacerlo a los organismos del Estado, que tienen que velar por el cumplimiento, en sus fiscalizaciones, de la ley”.

“Yo creo que ahí tiene que haber capacitación. Cuando a nosotros nos fiscalizan por parte de la Inspección del Trabajo y nos pasan una multa, que vamos a apelar porque no estamos de acuerdo, esto dice relación con dos faltas o incumplimientos que no compartimos”, complementa.

Cecilia Pérez detalla la polémica multa que recibió la U. de Chile por el fútbol femenino

La directora del Chuncho explica que la sanción es “primero, por señalar que no exista un control horario sobre las jugadoras en el cumplimiento de la jornada laboral ordinaria normal”.

“Acá lo que hay que hacer es asimilarlo al estatuto laboral del jugador de fútbol profesional, porque las jugadoras no tienen cumplimiento de ocho horas diarias de lunes a viernes”, añade.

Pérez cree que eso “es no entender que los entrenamientos son ciertas horas, que luego vienen terapias de recuperación, luego viene el descanso y por lo tanto no hay cumplimiento de horario”.

“Se pueden cambiar las jornadas de entrenamiento de la mañana a la tarde porque el sol en este tiempo es muy rudo para jugar, entonces es no comprender lo que significa el fútbol profesional, que tiene un estatuto laboral distinto que el trabajador normal”, complementa.

Así, Pérez avisa que “esa es una falta a la que nosotros vamos a apelar porque creemos que ahí hay faltas de capacitación en algunos fiscalizadores que equipararon normas que son totalmente distintas”.

“Lo segundo es una interpretación que nosotros creemos que es bien arbitraria porque no viene con una fundamentación, y que desde eso uno pudiese relevar desde el sentido común entonces otros implementos”, anuncia.

Así, detalla que esa otra multa “dice relación con que el club no les daba a todas la jugadoras zapatos de fútbol, y hay jugadoras que los tienen por sus contratos con auspiciadores sus propias zapatillas o zapatos según la cancha. Hay otras a las que nosotros como club les damos y otras que compran sus propias zapatillas”.

“No estamos en incumplimiento, estamos por sobre lo que pide la ley”

“Lo que se señalaba es que esto debía ser así porque era parte de un implemento de protección de riesgo de accidentes del trabajo. En ninguna parte existe esa normativa, si lo hubiésemos visto por cierto que lo hubiésemos cumplido”, señala Cecilia Pérez.

“Pero dicho eso, si uno aplica el sentido común cuando tú conoces lo que es el fútbol, ¿no debiesen ser entonces las canilleras también una obligación del club?”, reflexiona.

“Sin duda que si tú lo ves desde una mirada que conoces y sabes del fútbol, es el primer implemento necesario, entonces, ¿no debiesen haber protectores de mamas en las mujeres que tienen que taparse para poder recibir una pelota?”, dice.

Pérez expone que “en base a eso creemos que hay una arbitrariedad en la multa al no definirse este implemento y por qué no otros que uno ve que en definitiva si va a ser esa la lógica sin duda son prioritarios”.

“Entonces creemos que ahí también falta, y por eso también es el llamado a capacitar a las autoridades que tienen que cumplir roles de fiscalización porque finalmente sale un dictamen genérico”, apunta.

“No se especifica por qué y el periodismo entonces no tiene los elementos o muchos no reportean para saber qué sucedió, porque si lo hubiesen hecho les habría surgido la misma duda, y entonces nosotros como club decimos que en estricto rigor nosotros no estamos en incumplimiento, estamos por sobre la ley”, concluyó.

¿Cuándo llegó Cecilia Pérez a la U. de Chile?

Cecilia Pérez arribó a la U a comienzos de 2022, donde se desempeña como directora de Azul Azul.

