Deportivo Cali de las chilenas rescata un empate vs Pereira en el estreno de play-offs en Colombia

Este lunes comenzaron a disputarse los play-offs de la Liga Femenina de Colombia. Deportivo Cali, con Gisela Pino e Isidora Hernández entre sus filas, fue uno de los equipos que clasificó a cuartos de final y que intentará quedarse con el título al final del semestre.

Su rival fue Pereira, equipo al que enfrentaron en el tercer turno del día. El partido de ida, sin embargo, no fue tan fácil para las azucareras. Todo terminó con empate 1-1, con agónico gol a los 90+7′ para las caleñas, que buscarán como visitantes rescatar la clasificación.

Pero vamos por partes. Hernández no entró a la convocatoria para este partido, mientras que Pino fue titular y estuvo en cancha hasta el minuto 76. La ex Colo Colo es una de las piezas estelares del elenco colombiano, no obstante, esta vez le dio paso a Fabiana Vallejos, proveniente de Santiago Morning.

El partido estuvo intenso, con mucho roce e incluso un par de peleas. A los 57′ llegó la apertura del marcador para Pereira, con gol de penal de parte de Ana González. No obstante, la expulsión de Michell Lugo a los 77′ complicó sobremanera a las matecañas.

Así fue como apareció Paula Medina a los 90+7′, quien con un potente misilazo cobró un tiro libre que se encajó en la portería rival y significó el 1-1 definitivo, dejando todo abierto para la llave de vuelta. El partido está programado para el lunes 5 de junio a las 20:30 horas.

El resto de las llaves, en su mayoría, quedaron igual de apretadas. América de Cali empató 0-0 con La Equidad, mientras que Independiente Medellín igualó 1-1 con Atlético Nacional. Solamente Santa Fe sacó ventaja, después de derrotar por 2-1 a Cortuluá.