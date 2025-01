Uno de los jugadores que destacó más afuera que adentro de la cancha en 2024 fue Nicolás Castillo, de horrorosa campaña con Universidad Católica.

El delantero volvió al club de sus amores la temporada pasada y aportó poco y nada, porque apenas jugó 289 minutos en 12 partidos y marcó solamente dos goles.

Su bajo rendimiento, sumado a sus lesiones y sus líos extradeportivos empujaron a la UC a no renovarle su contrato, situación que generó la furia del delantero.

La opción colombiana que tiene Nicolás Castillo

Pese a su triste desempeño en 2024, Nicolás Castillo tiene la opción de jugar en un equipo grande de Colombia, debido a que su nombre fue acercado a Deportivo Cali.

El periodista cafetero Felipe Espinal contó en su canal de Youtube que el ex seleccionado chileno es seguido por el cuadro verde, el que no tendrá presencia en torneos internacionales en 2025.

Nicolás Castillo define su futuro tras dejar la UC.

“En el tema delantero, hay un delantero que ofrecieron a Deportivo Cali, Nicolás Castillo, no disgusta, se puede adaptar al medio, se puede adaptar a Deportivo Cali. A mí me dicen que no es la opción A de Deportivo Cali, ellos quieren a otro delantero por encima de Nicolás Castillo”, dijo el reportero.

Por ahora es la única chance que tiene Nicolás Castillo, porque sonó en Deportes Temuco pero esa chance no prosperó.