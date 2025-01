A lo Nico Castillo: juvenil de Universidad Católica firma contrato y pasa del tablón a la cancha

Universidad Católica dio a conocer la firma de su primer contrato como profesional del delantero canterano Martín Hiriart, de 19 años, un fanático de la Franja desde pequeño.

El club mostró imágenes del jugador cuando pequeño, donde no solamente se le veía luciendo la camiseta de la UC, sino que también en la galería como un fanático de la escuadra que ahora debe defender en el campo.

“Firmar con Católica para mí significa mucho. Detrás de esto hay mucho esfuerzo y una familia que me ha apoyado siempre, ahora ser jugador del club me significa una gran y linda responsabilidad”, contó en la página web de la institución.

Contó que toda su vida ha estado ligado a la UC. “Llegué a la escuelita de fútbol con cuatro años, luego a los 14 empecé a competir como jugador (formativo), con muchas ilusiones de jugar en el club de mis amores”.

Hiriart es fanático de Católica desde pequeño

La pasión de Hiriart por Católica

El amor de Hiriart por Católica recuerda lo que pasó con Nicolás Castillo, quien también iba constantemente a la galería a ver los partidos.

“Católica significa mucho para mí, no es solo el equipo donde he desarrollado mi carrera como futbolista, sino que es el equipo del que he sido hincha toda la vida”, manifiesta Hiriart.

Señala que “mi padre me llevó de pequeño al Estadio San Carlos de Apoquindo y desde ese momento forje un vínculo con Universidad Católica. Siempre soñé con vestir estos colores y anhelo con ser campeón con Católica”.

El año pasado sumó algunos minutos en un partido amistoso de verano contra Sporting Cristal y esta temporada, de la mano de Thiago Nunes, espera sumar más rodaje en Primera.

