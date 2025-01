Martín Hiriart, delantero de 19 años formado en la cantera de Universidad Católica, dio un paso importante en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el club de sus amores.

Hiriart se perfila como una promesa para el equipo precordillerano y ya comenzó a vivir el sueño de todo joven jugador: entrenar con el plantel profesional.

Desde la escuelita hasta el primer equipo

El vínculo de Hiriart con Universidad Católica comenzó a los cuatro años, cuando ingresó a la escuelita de fútbol del club.

Tras una década en las categorías menores, pasó al fútbol formativo a los 14 años, donde destacó por su desempeño y compromiso.

El jugador reconoce que desde el primer momento, la UC le brindó herramientas tanto para crecer como futbolista como para desarrollarse en el ámbito personal.

El primer contrato profesional de Martín Hiriart

Para Hiriart, firmar su primer contrato profesional con el club representa mucho más que un logro deportivo.

“Firmar con Católica para mí significa mucho. Detrás de esto hay mucho esfuerzo y una familia que me ha apoyado siempre. Ahora ser jugador del club me significa una gran y linda responsabilidad”, dijo en entrevista con los canales oficiales de la UC.

Este hito marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, donde buscará consolidarse como una opción ofensiva para el equipo dirigido por Tiago Nunes.

Una promesa con experiencia en la pretemporada y amistosos

Hiriart fue incluido en la pretemporada de 2024 por el técnico Nicolás Núñez, lo que le permitió entrenar con jugadores de gran trayectoria.

El joven delantero destaca la exigencia de los entrenamientos y la importancia de absorber todas las experiencias posibles para estar a la altura del desafío.

Además, participó en amistosos como el disputado contra Sporting Central y Huachipato. En este último, demostró su capacidad como extremo derecho, posición en la que busca hacerse un lugar en el plantel.

El sueño de ser campeón con Católica

Martín Hiriart no oculta su pasión por los colores cruzados. Desde niño, acompañado por su padre, desarrolló un fuerte vínculo con el club que hoy representa.

“Católica significa mucho para mí, no es solo el equipo donde he desarrollado mi carrera como futbolista, sino que es el equipo del que he sido hincha toda la vida. Siempre soñé con vestir estos colores y anhelo con ser campeón con Católica“, confesó el delantero.

Hiriart también aprovechó la oportunidad para agradecer a su familia y a todos quienes forman parte de Universidad Católica por el apoyo brindado a lo largo de su carrera. Su objetivo inmediato es consolidarse como una opción en el primer equipo y contribuir al éxito del club.

