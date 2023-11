Como era de esperarse, las explicaciones, tanto de la ANFP, como de Luis Mena, técnico de la Selección Chilena Femenina, por el bochorno de quedarse sin arqueras para la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, generó reacciones, en este caso, del ex futbolista Marcelo Pablo Barticciotto.

Luego de escuchar ambas declaraciones, el ídolo de Colo Colo no dudó en apuntar al entrenador como el principal culpable de esta situación, además de afirmar que la idea desde el fútbol chileno era jugar la definición ante México, en Viña del Mar, sólo con Antonia Canales como portera, algo que les falló.

“En primera medida reconoce el error, quizás, no al principio, pero a lo largo de la conferencia lo termina reconociendo. Lo que dice es que se confiaron en que Canales se iba a quedar“, señala Barticciotto, quien agrega que “ellos estaban apuntando a jugar la final sólo con una portera y eso también era un riesgo”.

En esa línea, el hoy comentarista en Radio Cooperativa espera que “ojalá no sea perjudicial para él, ojalá que no le salga mal y que, en definitiva, esto sea como una anécdota mala, pero una anécdota. Ojalá no le salga mal a Mena”.

¿Por qué culpa a Mena del bochorno?

Durante su presencia en el programa Al Aire Libre, el campeón de América en 1991 criticó la forma en que el estratega confeccionó la lista de jugadoras para Santiago 2023, al indicar que tomó un riesgo innecesario al convocar a sólo Canales y Christiane Endler como arqueras.

“Se terminó decidiendo por llevar más jugadoras de campo que por llevar a una arquera más, que podría haber sido. Con los jugadores de campo se las puede arreglar de mejor manera, hay jugadoras polifuncionales que de repente se te lesiona un central y un lateral puede jugar de central. Tiene un abanico más de posibilidades de reemplazarla, pero a las arqueras no“, finaliza Barticciotto.

¿Quién será la arquera de Chile en la final de los Juegos Panamericanos?

El Equipo de Todos tuvo una última práctica este jueves donde se pudo aclarar las cartas para la portería en la final de los Juegos Panamericanos, siendo Franchesca Caniguán y Yenny Acuña las dos que pelean por el puesto.

¿Cuándo es la final del fútbol femenino?

La final por la medalla de oro de Santiago 2023, donde la Selección Chilena se enfrentará México, se llevará a cabo este viernes 3 de noviembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Es Luis Mena el culpable del bochorno de La Roja Femenina en Santiago 2023? ¿Es Luis Mena el culpable del bochorno de La Roja Femenina en Santiago 2023? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.