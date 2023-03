Ha sido una semana convulsionada para el fútbol femenino local. Jugadoras de distintos equipos han manifestado su molestia por no ser las únicas en no contar con las bases del torneo y no saber cuándo iniciará el campeonato de esta temporada. A la Anfp le han llovido las críticas desde todos los sectores, incluso desde el Gobierno.

Las ministras Alexandra Benado del Deporte y Antonia Orellana de la Mujer y la Equidad de Género, manifestaron su apoyo a las jugadoras y emplazaron a la Anfp para que agilice la organización del torneo. La Dirección del Trabajo y la Anjuff también dieron a conocer su opinión y señalaron que no es imperativo esperar el dictamen de la DT, pues "es para resolver visiones encontradas sobre las interpretaciones de la ley y no es necesario para tener las bases", tal como aseguró la directora de la entidad de jugadoras, Camila García.

Lo cierto es que este viernes se reunió la Subgerencia del Fútbol Femenino y los clubes de Primera División en una reunión en la que también estuvieron presentes algunos miembros del directorio de la Anfp, y se decidió que las bases del torneo se llevarán a votación el próximo jueves 9 de marzo.

Además, dentro de los acuerdos a los que se llegaro, es que el Campeonato Femenino de Primera División comenzará durante este mes y se estableció que se dividará en dos partes: una fase regular y una post temporada, es decir, con play-offs; siguiendo en la misma línea de los torneos de los últimos años.

Lo que falta por decidir es la duración exacta que tendrá la competición, pues en un primer momento dependía del Torneo de Repechaje que disputó la selección chilena, sin embargo, la liga debería parar -al igual que lo hacen las ligas masculinas- en el periodo que se dispute en el Mundial (entre el 20 de agosto y el 20 septiembre).

Además, entre el 5 y el 21 de octubre Colo Colo y otro club que debe definirse, tendrán que disputar la Copa Libertadores en Colombia, y por si fuera poco, la Roja femenina participará de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre en Valparaíso.