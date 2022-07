El quinto lugar de la selección chilena en la Copa América femenina, obtenido en definición por penales ante Venezuela, pone a la Roja frente a un nuevo desafío de cara al Mundial que se disputará en Nueva Zelanda y Australia en febrero de 2023. Pero en la interna, el balance no es positivo y los dardos apuntan contra el entrenador, José Letelier.

El estratega que asumió el cargo en 2016 y lideró el subcampeonato continental en 2018, la primera participación en Copa del Mundo en 2019 y Juegos Olímpicos en 2021. Pero hoy encabeza un proceso desgastado y que no cuenta con todo el respaldo, como evidenció la capitana Christiane Endler cuando fue consultada por la continuidad del DT.

"No lo sé, eso lo tendrá que ver la ANFP. Ellos (los dirigentes) evaluarán los resultados y los procesos. Es decisión de ellos y nosotras tenemos que evaluarnos y ver si seguimos en esto o no (...). Hay que mejorar y todos ser autocríticos todos, el equipo, el cuerpo técnico... porque si queremos ir al Mundial, no podemos jugar así", sentenció la arquera del Lyon.

Y sus palabras llegaron rápidamente a oídos de los caporales. El presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, reconoció que el futuro de Letelier ahora depende de una evaluación y que su presencia al frente del equipo para el repechaje mundialista no está asegurada ni mucho menos, pese a que cuenta con contrato indefinido.

Durante una actividad en Melipilla, Milad reconoció que "vamos a evaluar todo. Veremos cómo está la situación interna. Vamos a analizar fríamente y después de hacer eso informaremos la resolución que tomemos, pero lo primero es apoyar y ayudarlas en todo. Minimizar las variables que puedan influir en un bajo rendimiento. Dar un apoyo total".

El timonel destacó el proceso seguido por la Roja fem. "Lo más importante para ellas es tener roce. (El repechaje) será muy difìcil porque son diez países y clasifican solo tres. Hemos prestado toda la colaboración, con partidos amistosos, premios, motivación, viáticos para que estén tranquilas y puedan enfocarse al 100 por ciento", puntualizó.

Chile se quedó con el cupo al repechaje mundialista, que se disputará en febrero en Nueva Zelanda ante equipos como Tailandia, Taiwán, Haití, Panamá, Senegal y Camerún.