Daniela Zamora mantiene la ilusión de ir al Mundial: "Tenemos la ventana abierta para meternos al repechaje y eso no lo vamos a soltar"

La selección chilena femenina sigue con la ilusión de llegar al Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023. Pese a su fallida Copa América, las dirigidas de José Letelier tienen la chance de llegar al repechaje mundialista: para eso, deberán vencer este domingo a Venezuela.

Y la Roja conoce bien a su rival. Previo al torneo sudamericano, la selección nacional se enfrentó a la Vinotinto en dos amitosos, los que no fueron favorables para Chile: el primero fue una derrota por 0-1 y el segundo una goleada por 1-3.

Ahora, las dirigidas de Letelier quieren revertir el historial y quedarse con el ticket al repechaje. Daniela Zamora, delantera nacional, se refirió al partido por el quinto lugar del torneo y valoró haber enfrentado previamente a la Vinotinto.

"Sabemos que será un partido difícil, muy parejo como la mayoría de los duelos de la Copa América. Pudimos ver el partido, sabemos que es un rival fuerte, nos enfrentamos antes de la copa. Tendremos que estar muy finas ante sus contragolpes, con eso esperamos llegar a controlar el partido y marcar diferencias", aseguró.

"Los partidos que tuvimos antes ayudan, ya conocemos al rival, sabemos como nos jugaron y cómo podemos contrarrestar eso. Nos ganaron los dos partidos y sabemos en qué puntos podemos sacar ventajas. Eso nos ayuda para este nuevo partido", agregó.

La presión para la Roja femenina está alta y las dirigidas de Letelier lo saben. Por eso, se enfocan totalmente en lo que será este domingo, dejando de lado incluso los reportes que ponen en duda la continuidad del técnico nacional.

"No tengo nada de información, en este momento tenemos que estar enfocadas solo en el partido del domingo. Nos jugamos mucho. La derrota ante Colombia fue muy dolorosa, no estamos en la posición que queríamos estar, pero tenemos la ventana abierta para meternos al repechaje al Mundial, no lo vamos a soltar y estamos enfocadas en meternos ahí", sentenció Zamora.