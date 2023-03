El diario El País de Uruguay escogió a la mejor jugadora del continente y el premio recayó en la colombiana Linda Caicedo. La estrella de 18 años que milita en el Real Madrid, es el gran proyecto del fútbol cafetalero que hace un par de años ya está dando frutos. De hecho, se espera que con su arribo al Madrid, pueda consolidarse a pesar de su corta edad.

El listado del periódico está compuesto de 31 jugadoras y dentro de las jugadoras más votadas está la delantera paraguaya de la U, Rebeca Fernández y un poco más abajo su compañera de equipo Daniela Zamora. Ambas jugadoras representaron a la U en la Copa Libertadores y las dos son seleccionadas nacionales.

Fernández fue la goleadora del torneo y está bien evaluada al igual que la argentina Yamila Rodríguez que actualmente milita en Palmeiras, y la brasileña Bia Zaneratto que es parte del actual campeón de la Copa Libertadores femenina. Otras jugadoras que recibieron votos son la colombiana Catalina Usme y la lateral de la canarinha Tamires.

Christiane Endler, portera y capitana de la selección chilena fue la última de la lista, pero la mayoría de las jugadoras más votadas son aquellas que disputaron y tuvieron una buena Copa América. Además, son las futbolistas que militan en equipos de Sudamérica. Otras de las jugadoras que están dentro de la lista son Megan Rapinoe y Alex Morgan.

El periodo de tiempo considerado para la votación fue lo realizado el año pasado, es por eso que Linda Caicedo se queda con el título de Reina de América, pues el 2022 disputó el Sudamericano Sub 20, el Mundial Sub 20, la Copa América con la selección adulta y el Mundial Sub 17.