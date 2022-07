Sentenciado el triunfo de la selección chilena ante Venezuela, por el quinto lugar de la Copa América Femenina de Colombia 2022 con boleto de repechaje al Mundial en el bolsillo, Christiane Endler dejó la impresión de un distanciamiento con el entrenador de la Roja, José Letelier.

No es un misterio que Tiane no quedó conforme con la eliminación de Chile en la Copa América y sus palabras ratifican la molestia de la arquera y capitana de la Roja con el rendimiento de la selección y la sensación de la ausencia de un líderagzo fuera del plantel.

“Ha sido una Copa américa muy compleja para Chile, fuimos una selección irregular, pero teníamos este último partido. Lo planteamos bien tácticamente y fue un duelo bien jugado, de forma correcta e inteligente”, dijo tras el duelo el DT José Letelier.

El entrenador agregó que “nos ha tocado sufrir mucho y ya en los descuentos nos empatan. Son partidos tan intensos desde lo emocional y del resultado, que Venezuela se nos fue encima en los últimos minutos, algo natural. Llegan los penales y estuvimos con la certeza de marcar la diferencia que nos permite mantener la ventana al Mundial abierta”.

“Queríamos clasificar y aún no se cumple, pero no estamos fuera de la opción. El repechaje hay que jugarlo, mejorando las dificultades mostradas en este torneo, replantearnos cosas y hacer un análisis exhaustivo de lo que hay que corregir, con una autocrítica significativa para la selección, que se merece algo más. Nos queda una opción de ir al Mundial”, complementó Letelier.

Consultado puntualmente por las palabras de Tiane Endler y la molestia de la mejor arquera del mundo por el desempeño de Chile en la Copa América, Letelier no entró en polémicas y también fue autocrítico dejando espacio para la última ilusión.

“Lo dije antes de iniciar esta etapa de Copa América: el objetivo era clasificar de manera directa al Mundial, y eso no cambia. No se cumplió en esta etapa, pero en el repechaje se puede cumplir. Cuando los objetivos no se cumplen, en cualquier actividad, acá específicamente en el fútbol, hay que replantear ciertas conductas del fútbol y todo lo que implica una competición de este nivel. Tenemos una selección de experiencia, con jugadoras importantes, y hay que hacer un análisis de por qué no se ha cumplido el objetivo hasta ahora, para que ese repechaje sea beneficioso para Chile”, sentenció José Letelier.