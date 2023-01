Durante estos días el anuncio de que Naomi Osaka no participará del Abierto de Australia generó gran controversia. La información que se manejaba es que la tenista que fue campeona del torneo en dos ocasiones, arrastraba una lesión en el abdomen desde septiembre del año pasado.

Resulta que no era una lesión... La ex número 1 del mundo está embarazada. Fue la misma Naomi Osaka que lo informó a través de sus redes sociales: "Los últimos años han sido como mínimo, interesantes, pero creo que los momentos más difíciles de la vida son más divertidos. Estos meses en que he estado alejada del deporte, me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado toda mi vida".

"Me he dado cuenta de que la vida es muy corta y no me he tomado el tiempo para ver que cada momento es una nueva bendición y una nueva aventura. Sé que tengo que mirar hacia el futuro, y una cosa que estoy deseando es que mi hijo vea uno de mis partidos y le diga a alguien 'esa es mi mamá', jaja (sic)", continuó la tenista.

Finalmente Osaka agregó que "el 2023 será un año lleno de lecciones para mí y espero verlos en el comienzo del próximo año porque estaré en el Open de Australia el 2024. Los amo a todos infinitamente", cerró la japonesa. La publicación la acompañó con una fotografía de la eco que data de diciembre del año pasado.

Según se especula, Naomi debería estar cerca o sobre las 20 semanas de embarazo. La baja de Osaka es una de las más importantes del primer Grand Slam de la temporada junto a la de Carlos Alcaraz. Todavía no se sabe si Emma Raducanu podrá ser parte de la competencia, pero la británica es optimista.