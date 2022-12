Santiago Morning por primera vez en tres años se quedó fuera de la final del Campeonato Femenino. Las Bohemias lograron un tricampeonato al ganar los torneos del 2018, 2019 y el Transición 2020. El año pasado pelearon la final contra la Universidad de Chile y se quedaron con el subcampeonato.

Este 2022, la dirigencia de las microbuseras presentó a Milenko Valenzuela como el nuevo técnico. El entrenador llegó a la banca del Chago para reemplazar a María Pry y ya había adiestrado a las Bohemias en 2011. Además, fue el DT de las Selecciones Sub 17 y Sub 20 y también ayudante técnico del plantel adulto.

En conversación con RedGol, Valenzuela analizó su año al mando de Santiago Morning: "Lamentablemente no se lograron los objetivos deseados, pues nosotros apuntábamos a lograr un torneo de manera invicta. Teníamos esa ambición, esos objetivos, pero no se lograron. Sabemos que fue un gran año en lo deportivo: intenso, se creció mucho y se lograron cosas importantes de manera grupal e individual".

Al ser consultado sobre qué le faltó a su equipo para haber disputado la final del torneo, Milenko asumió su responsabilidad: "Yo no pude encontrar la manera de sobreponernos al cansancio que generó la Copa Libertadores. No supe solucionar las tres lesiones que tuvimos, ya que sin esas jugadoras, el resto del torneo nos costó mucho llegar al gol y el único responsable soy yo".

El ex DT de las Bohemias se refiere a las bajas de Fernanda Araya, Kena Romero y Rosario Balmaceda, tres jugadoras importantes para su esquema a las que no pudo reemplazar: "Perdimos a dos centrodelanteras que son jugadoras que tienen una facilidad de gol distinta. Además de Rosario que es una jugadora que nos ayuda mucho por banda, en defensa y en ataque produciendo mucha acción ofensiva y entregando gol", agregó.

"Sin estas tres jugadoras se nos mermó el poder ofensivo y yo no supe encontrar la manera de mejorar. Pero el resumen de lo que se hizo en cuanto a la cantidad de goles convertidos o los goles recibidos, fue maravillosa. Las jugadoras se entregaron por completo y solo quiero darles las gracias y engrandecerlas por su calidad técnica, táctica, sicológica y humana", continuó Valenzuela.

El monitor FIFA y Conmebol también fue escogido en los Premios FutFem 2022 como mejor entrenador del año y para él, no era una opción ser electo: "No pensé que podía ganar compitiendo con técnicos más conocidos que yo en el fútbol femenino y con grandes equipos con respaldo popular. De todas formas tengo claro que no soy yo quien ganó ese premio, fue gracias a las jugadoras, porque si bien no llegamos a la final, derrotamos dos veces a los equipos que la disputaron y eso nos deja muy tranquilos", cerró.