En los últimos meses se han destapado conflictos en varias selecciones femeninas. Canadá, Francia, Perú y España son algunos combinados que han tenido diferencias irremediables con sus federaciones en relación a la mejora de condiciones. Lucy Bronze, la defensora estrella del Barcelona y de Inglaterra, comentó estos temas en una columna publicada en Give Me Sport.

La columna titulada "Es triste que la Copa del Mundo pueda darse sin jugadoras estrella" abarca varios de los conflictos que algunas selecciones han tenido que enfrentar. Bronze comentó que regularmente habla con Wendie Renard de Francia y Alexia Putellas de España y aseguró que "todas las jugadoras luchan por algo que les apasiona, pero en realidad sólo quieren jugar al fútbol. Están cansadas de pelear. Wendie y Alexia son dos de las mejores jugadoras del mundo, pero ambas tienen que gastar su energía para luchar por algo que realmente debería ser la norma: las condiciones que les permitan rendir al máximo".

Lucy habló sobre las reivindicaciones de la selección canadiense, pero también tuvo palabras para el caso de 'las 15' en España: "Podría decirse que tiene el equipo más talentoso del mundo, por ejemplo, pero nunca han llegado a una final. Es difícil no estar de acuerdo en que el éxito también puede depender de la inversión y los recursos cuando se comparan los dos equipos".

De hecho, Bronze recordó que ella y Stephanie Houghton se sentaron hace varios años a enumerar las cosas que debían cambiar en Inglaterra si querían competir con selecciones como la de Estados Unidos, un combinado que "marca la pauta en el fútbol femenino". Y el resultado que obtuvo la selección inglesa fue ganar la Eurocopa del 2022.

Lucy afirmó que como en Lyon y el Barcelona "Alexia y Wendie también han sido testigos de cómo sus respectivos clubes invirtieron y se convirtieron en dos de los mejores equipos femeninos de fútbol del mundo. Ambas jugadoras han recogido las recompensas de lo cosechado, levantando el trofeo de la Liga de Campeones y ganando muchos otros títulos".

Para ella, que futbolistas estén en conflicto con sus selecciones y puedan perderse el próximo Mundial que comenzará en julio, le parece "triste y decepcionante. La lista de jugadoras que podrían perdérselo es una locura, no solo Alexia y Wendie, sino también Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Aitana Bonmatí... Podrías hacer un XI mundial increíble con las jugadoras que podrían no ir a la Copa del Mundo, y lo más triste es que no es por lesiones"..