A través de un comunicado oficial la Real Federación Española de Fútbol confirmó la renuncia de 15 jugadoras por no encontrarse en "la mejor situación emocional" por no destituir del cargo al entrenador Jorge Vilda.

Las jugadoras de la selección española de fútbol exigieron la salida del técnico tras la Eurocopa, sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol respaldó al estratega lo que provocó la renuncia de las seleccionadas. La RFEF lo anunció a través de un comunicado en su sitio oficial.

"La Real Federación Española de Fútbol comunica que, a lo largo del día de hoy, ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol, casualmente todos con la misma redacción, en los que manifiestan que la actual situación generada les afecta 'de forma importante' en su 'estado emocional' y en su 'salud' y que, 'mientras no se revierta', renuncian a la selección nacional de España", comenzó la misiva.

El comunicado continuó con la molestia de la RFEF de que las jugadores cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y su cuerpo técnico, pues "tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas".

De acuerdo con la legislación española vigente, no acudir a una llamada de la selección es calificado como una infracción muy grave y puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación, por lo que la RFEF aseguró que "al contrario de la forma de actuar de estas jugadoras, quiere dejar claro que no las llevará a este extremo ni las presionará". Y agregó que "directamente no convocará a las futbolistas que no desean vestir la camiseta de España. La Federación contará únicamente con futbolistas comprometidas aunque tenga que jugar con juveniles".

Finalmente, la Federación Española confirmó que la situación que no tiene precedentes en la historia del fútbol masculino como femenino, es innegociable y que "el presente y el futuro de España está en el potencial de las categorías inferiores y de jugadoras que este mismo verano se han proclamado campeonas del mundo sub-20 y campeonas de Europa sub-19, además de obtener el subcampeonato de Europa sub-17 juvenil".

"La selección necesita jugadoras comprometidas con el proyecto, con la defensa de nuestros colores y orgullosas de vestir la camiseta de España. Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón", cerró el comunicado.