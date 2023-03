Ha estado en convocatorias del primer equipo y apenas jugó tres partidos con la Sub 16, ya que la subieron a la Sub 19. Actualmente entrena con el plantel de honor de Colo Colo y sueña con jugar la Copa Libertadores Femenina 2023. Esta es la historia de Nicole Carter.

Nicole Carter fue una de las grandes sorpresas del primer equipo de Colo Colo Femenino en 2022. La joven delantera de 14 años venía de ser figura en la categoría juvenil (Sub 19) y poco a poco se fue haciendo un espacio en el plantel de honor. En la Sub 16 apenas alcanzó a jugar tres partidos antes de subir de serie, ya que es una goleadora nata.

En 23 partidos disputados, Carter ha anotado en 21 de ellos. En total suma 48 goles, siendo su máxima actuación la que hizo ante Barnechea Sub 16, ya que ese día anotó nueve goles. En entrevista con RedGol Fem, Carter reveló cómo ha sido su proceso futbolístico y el hecho de que la categoría en la que debe jugar le quedó chica hace rato.

"Empecé de chica en un equipo de barrio, cerca de mi casa en Peñalolén. Jugué en la Escuela de Peñalolén, fui a un campeonato en el Mundo Sport y me convocaron de selección La Reina. Fue desde ese equipo que me recomendaron venir al Colo, estaban el profe Freddy (Contreras) y el profe Claudio (Soto) y vine hartos días a entrenar. Pero empezó la pandemia y volví el año pasado oficialmente", contó sobre sus comienzos.

Para Carter, el mero hecho de haber sido parte del primer equipo de Colo Colo la hace sentirse "muy feliz y orgullosa de lo que he hecho en tan poco tiempo, pero creo que puedo dar más de mí. Debuté el año pasado pero me gustaría seguir jugando. Creo que estoy bien pero que puedo dar más. Igual siento que me falta".

La categoría Sub 16 quedó atrás. Aunque Nicole aún tiene tiempo para seguir jugando en ella, su tremendo nivel la tiene de titularísima en la Juvenil, donde ya lleva tres goles en dos partidos este 2023. "Físicamente soy la más alta porque todas son más pequeñas, pero la mayoría tienen de 17 a 19 y soy una de las más chicas de la categoría. En la 16 alcancé a jugar tres partidos, y me quedan dos años por jugar. Pero me gusta la 19", destacó.

No fue fácil para la familia Carter tomar la decisión de permitirle subir de categoría, ya que influiría con su asistencia a clases. Sin embargo, Luis Mena convenció a sus padres de cambiarla a un colegio que fuera en horario vespertino para que pudiera entrenar en las mañanas con la Sub 19 y el primer equipo. Les fue bien.

"En 2022 a mitad de año me empezaron a decir eso. Yo aún iba al colegio, entrenaba en la mañana y me dijeron que por qué no me cambiaba de colegio. Le dije al profe Lucho que si podía hablar con mis papás y me dejaron entrenar con la Sub 19. Y a principios de este año habló de nuevo con mis papás y me cambiaron de colegio, ahora voy en la tarde y puedo entrenar en la mañana", expresó Nicole.

El compromiso con sus papás está claro, sin embargo. "Tengo que dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, porque por algo estoy en una serie más grande. Y en el colegio tiene que irme bien y pasar con buenas notas, porque por algo me cambiaron de colegio e hicieron todos los esfuerzos, para que pueda venir a entrenar en la mañana", confesó.

Las metas de Nicole Carter

Para la joven goleadora del Cacique, el objetivo a largo plazo es jugar en la liga francesa. "Lo hablamos, mi sueño es irme a jugar al Francia al Olympique de Lyon o al Paris Saint-Germain. Me gusta su juego, son muy buenas todas, cambia mucho en Europa y Sudamérica que ellas juegan muy rápido, son buenas y fuertes, tienen un físico espectacular", destacó.

Y pese a que no tiene ídolas delanteras, admira profundamente a CR7. "Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, porque es sano, tiene buen físico, hace siempre goles y es buen líder", agregó Carter.

Su gran misión este año está clara: jugar con el plantel de honor y ser opción para Luis Mena en todos los torneos, incluso en la fase internacional. "Quiero sumar minutos en el plantel adulto y dar lo mejor de mí. Me encantaría ir a la Libertadores, es el sueño", añadió la goleadora.

De todos modos, actualmente ha sido 'amadrinada' por Ysaura Viso y Yanara Aedo: la Maga la aconseja a ella y al resto de juveniles, mientras que la venezolana le enseña a mejorar en el puesto. "Con la Anaís (Álvarez) somos las más chicas y nos integran súper bien", explicó Nicole.

"Son buena onda, chistosas, nos divertimos mucho. Pero cuando hay que entrenar y estar serias, lo dicen. La (Ysaura) Viso que juega en mi puesto y la Yanara (Aedo). Yanara siempre me dice que dé lo mejor de mí y la Viso me aconseja en el puesto de 9, movimientos, a picar y todo eso", sentenció.