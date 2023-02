La US Soccer molesta con la FIFA por patrocinio de Arabia Saudita en Mundial Fem

La US Soccer anunció que expresará sus quejas de manera formal ante la FIFA sobre el acuerdo de patrocinio con Arabia Saudita para el Mundial femenino que comenzará en julio de este año. La semana pasada, Australia y Nueva Zelanda, anfitriones de la cita mundialista, ya escribieron a la FIFA buscando aclaraciones tras la publicación de The Guardian.

"La US Soccer apoya firmemente los derechos humanos y la equidad para todos y cree en el poder de nuestro deporte para tener un impacto positivo", dijo la USSF en un comunicado a The Athletic. "Si bien no podemos controlar cómo otras organizaciones gestionan la selección de patrocinio para los torneos en los que competimos, podemos expresar nuestras preocupaciones y continuaremos apoyando a nuestros jugadores".

El informe de The Guardian provocó la indignación de los países anfitriones y numerosos activistas por los derechos humanos y los deportistas, aseguraron que el patrocinio saudí va en contra del mensaje del torneo sobre el empoderamiento de las mujeres y de las niñas.

A pesar de que el príncipe heredero del país árabe ha introducido reformas que permiten a las mujeres tener un mayor control de sus vidas, los hombres siguen siendo los principales controladores de los derechos y libertades de las mujeres.

Una de las jugadoras estadounidenses que se refirió al tema, es la delantera y ganadora del Mundial en 2015 y 2019, Alex Morgan: "Moralmente, simplemente no tiene sentido. No lo entiendo. Espero que la FIFA haga lo correcto", señaló la jugadora ante las preguntas de los periodistas tras la publicación de la federación de fútbol.