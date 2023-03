Cada vez falta menos para que inicie el Campeonato Femenino de Primera División. A pesar de que llevan casi dos meses trabajando con el plantel, Santiago Morning es uno de los equipos que se ha seguido reforzando. Las bohemias anunciaron la llegada de la arquera Jael Benítez para este año.

La guardameta que defenderá la V negra durante la temporada 2023, tuvo pasos por la Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar. Además, estuvo en la selección Sub 17 y en 2021 fue parte de una gira del combinado Sub 20 por la Región del Bío Bío. En ese minuto, la Sub 20 era dirigida por Milenko Valenzuela y Benítez trabajaba junto a Antonia Canales bajo el mando de Oscar Wirth.

Cuando la portera de 21 años denfendió los colores de la Universidad de Chile participó en una inédita gira a China para participar de un cuadrangular en el que fue titular los tres partidos que se jugaron en la ciudad de Weifang. Después pasó a Everton de Viña del Mar donde era titular y tuvo buenas actuaciones.

Jael ya se encuentra entrenando con sus compañeras, y tal como fue anunciado por el club bohemio, se cerró un acuerdo con la Municipalidad de Pudahuel para cambiar la localía del Chago femenino. Después de dos años jugando en el estadio Municipal de La Pintana, se trasladarán hasta el estadio Juan Carlos Orellana.