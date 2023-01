A pesar de que aún no hay certezas sobre la fecha en que Natalia Campos recibirá el alta médica de su lesión en la mano, Universidad de Chile se la jugó por una renovación de dos años.

El Campeonato Femenino 2023 comenzará a definirse durante la próxima semana, cuando se celebre el consejo de presidentes en que diriman el formato y la fecha de inicio del certamen. Por esa razón, los clubes ya están moviéndose con las renovaciones de plantel y sus primeros fichajes de cara a la temporada venidera.

Universidad de Chile Femenino es uno de ellos. En total llevan 10 jugadoras renovadas y solamente Yessenia López y Sonya Keefe dijeron adiós a la escuadra azul de cara a 2023. Una de las futbolistas que firmó su extensión de contrato durante los últimos días es Natalia Campos.

A pesar de su lesión en la muñeca, que la ha tenido marginada de la selección chilena y de la misma U desde que volvió de la Copa América Femenina, en las Leonas confían en el proceso. Por esa razón, su renovación es de unos inusuales dos años, a pesar de que en el fútbol femenino acostumbran a firmar contratos por un año.

Campos se mostró contenta por su renovación y aseguró que confía en que podrá regresar pronto a sumar minutos con el equipo. "Muy feliz y con mucha ilusión de volver a la cancha con la U. Llevo tanto tiempo lejos de la cancha que ya se vuelto un sueño el poder volver y volver bien", expresó.

Respecto a su recuperación, la arquera afirmó que "físicamente he avanzado mucho, he tratado de aprovechar al máximo el tiempo que puedo dedicarle al trabajo físico, para que cuando tenga la oportunidad de volver a la cancha me encuentre en la mejor forma física posible y asi sacarle el máximo al entrenamiento en cancha".

Natalia Campos estará contratada en Universidad de Chile hasta fines de 2024 y completará cuatro temporadas con la institución. De momento está enfocada en recibir una pronta alta médica y volver a sumar minutos y al radar de selección.