Siete países de Sudamérica no tienen definidos los torneos fut fem

Todas las ligas femeninas se encuentran en receso en el mundo. En Europa, por ejemplo, hay países que comenzarán a disputar partidos a contar de este fin de semana, como el caso del Lyon de Christiane Endler. Sin embargo en Sudamérica, muchos torneos ni siquiera están definidos en relación a sus bases, y el tiempo avanza.

El no tener claridad acerca del inicio del campeonato, lamentablemente se ha vuelto recurrente en el fútbol femenino. En Chile, ni siquiera ha sido prioridad para la ANFP y se espera que no antes del 25 de enero, por fin se haga la reunión para establecer las bases del torneo y así definir el inicio y duranción de la competencia.

¿Y qué pasa en el resto de países que componen la Conmebol? Bueno, el panorama no cambia mucho pues son seis más los países que no han definido nada. Bolivia está en las mismas condiciones que Chile. Las jugadoras desconocen cuándo se iniciará el campeonato y recién la próxima semana se reunirá la Federación de Fútbol Boliviana para conversar sobre el torneo femenino.

En Perú ya se sabe quiénes participarán y qué premios entregará. Sin embargo, no está confirmada la fecha de inicio ni tampoco las bases. Este año será la tercera edición del campeonato bajo el formato de liga nacional descentralizada y contará con la participación de 14 equipos, uno más que la temporada 2022. Además, el campeón, se ganará el cupo para disputar la Copa Libertadores 2023 en Colombia.

En Venezuela el campeonato terminó en septiembre del 2022 y hasta ahora no hay ningún tipo de información de cuándo podría iniciar. Las redes sociales y el sitio web oficial del campeonato femenino solo tiene noticias del resumen del año y frases esperanzadoras como que "en 2023 trabajaremos por la consolidación y esperamos contar con tu apoyo #UnidasLoLograremos", pero no hay fecha probable ni formato para la competición.

En Ecuador la situación es similar a lo de Venezuela. El torneo del año pasado duró seis meses y terminó en septiembre. Hasta ahora no se sabe cuándo se reunirá la Federación Ecuatoriana, pero el problema (a diferencia de otros países) también traspasa a los hombres, porque tampoco se sabe la fecha de inicio del campeonato masculino.

Uruguay debe ser uno de los países que más indigna con su trato al fútbol femenino. El torneo uruguayo dura cuatro meses, y por supuesto que no hay información sobre cuándo iniciará el o si es que está dentro de la tabla de la federación, discutir el formato y la extensión del campeonato. Lo único certero en el país oriental, es que en febrero su selección femenina jugará un torneo en Francia contra las locales, Dinamarca y Noruega.

Colombia es otro de las federaciones que no ha conversado ni planificado el campeonato de este año. Se desconcen las fechas, la duración y solo se sabe la cantidad de clubes participantes en esta temporada. No obstante, los dirigentes del fútbol colombiano no han programado la reunión para establecer las bases de la competencia, en un año en que la Selección de Colombia disputará el Mundial y las jugadoras y cuerpos técnicos necesitan claridad para hacer las planificaciones.

Cabe recordar que la Federación Colombiana suspendió la realización del torneo en el segundo semestre del 2022 porque hubo solamente siete equipos que confirmaron su participación y ante la imposibilidad de conseguir auspicios y más competidores, los dirigentes bajaron el campeonato.