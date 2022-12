El campeonato femenino sigue sin poder confirmar sus bases, formato y fecha de inicio de cara al 2023. Ya hay un consejo de presidentes programado para el 10 de enero, pero la discusión de las bases del torneo femenino no está en tabla.

Mientras los clubes están trabajando en las renovaciones y refuerzos para sus equipos femeninos, las jugadoras están de vacaciones sin ninguna certeza de cuándo volverá a disputarse el campeonato. Existe molestia en quiénes trabajan en el futfem porque no pueden realizar sus planificaciones anuales.

En conversación con RedGol, Luis Mena, técnico de Colo Colo, se refirió a la demora en la publicación de las bases del torneo: "Lamentablemente siempre quedan para el último. Es el llamado que uno hace a los dirigentes, a la gente que manda en el fútbol, que podamos darle más importancia a este fútbol femenino que está en auge y va creciendo".

"Yo siempre lo he dicho, el tema profesional no es firmar un papel, un contrato y 'listo, soy profesional', sino que también es entregar todas las herramientas que nuestras jugadoras necesitan a nivel deportivo, a nivel técnico, táctico, físico, pero también a nivel dirigencial. Creo que es importantísimo que esté gente capacitada en cada uno de los puestos para poder darle un crecimiento y un profesionalismo como las jugadoras lo merecen y lo necesitan", continuó Mena.

Sobre cómo les afecta en la planificación que aún no estén las bases, Lucho Mena pidió que "ojalá esto no vuelva a pasar y que se puedan actualizar con el debido tiempo para que todos podamos tomar en cuenta lo que viene para el próximo año. El mismo tema del fixture también tiene que ser muy claro y muy temprano para que podamos hacer una planificación de todo lo que viene para el año. Es lo que uno busca como cuerpo técnico".

"Ojalá que sigamos dando pasos adelante en ese sentido, no solamente en tener las bases para planificarnos, sino que en muchas cosas más que estamos al debe: no jugar más en canchas de entrenamiento, no jugar más en lugares inapropiados, sino que le demos el debido respeto y profesionalismo a todo el fútbol femenino, que aunque está en auge y estamos a puertas de jugar un repechaje para poder meternos nuevamente a un mundial, creo que hay que darle todo el énfasis para seguir creciendo como fútbol chileno", cerró el multicampeón.