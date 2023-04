Natalia Duco es sin dudas una de las atletas más experimentadas del país y tras su exitoso paso en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 donde consiguió medalla de oro, actualmente se está preparando para Santiago 2023, clasificación que consiguió tras subirse en lo más alto del podio en Paraguay.

En conversación en exclusiva con RedGol Fem, Natalia contó todo lo que está haciendo por estos días, pues junto a su preparación deportiva, tiene otros proyectos y trabajos: "Lo más importante siempre es mi hijo Luciano, su crianza y acompañarlo en todo. También di mi examen de título y estoy esperando el resultado para tener mi título de sicóloga, pero renuncié a un magíster y a seguir atendiendo pacientes para dedicarle más tiempo al deporte".

"En lo profesional sigo con mi productora y mi agencia para seguir trabajando y creando contenido digital, la otra vía son las charlas motivacionales, que he hecho hartas y me ha ido bien, y lo otro es que seré rostro y comentarista de Canal 13 para los Juegos Panamericanos, vamos a estar haciendo un programa de deportes todos los fines de semana, además de la transmisión de los Juegos".

Vas a competir y comentar, un tremendo desafío.

"Es entretenido y desafiante, nadie nunca lo ha hecho, pero yo soy media loca, porque por un lado soy deportista, pero primero soy mamá y tengo que pensar en la estabilidad de mi familia y además, es algo que me gusta que me desafía, y obviamente es harto, pero siempre me meto en la pata de los caballos.

¿Por qué decidiste tomar esta oportunidad?

"Es un súper desafío, pero también es una buena oportunidad de comunicar de buena manera lo que hacen mis compañeros, entonces es una responsabilidad, pero una muy linda oportunidad. Así también voy sembrando mi carrera como comunicadora que me gustaría seguir desarrollando para el futuro".

¿Cómo es un día en la vida de Natalia Duco?

"Como te decía soy deportista, pero primero mamá y como todas las mamás que saben, aparte de la casa, también hago supermercado, limpieza, descongelar el día anterior, todo lo que se te pueda ocurrir, y además debo mantenerme con el nivel más alto posible para representar a Chile de una manera que me sienta feliz y contenta y rendir lo mejor posible".

¿Qué le dirías a las mujeres que tienen muchas tareas diariamente al igual que tú?

"Lo primero que les diría es que no están solas, somos muchas haciendo lo mismo en diferentes campos de batalla. Y segundo, si bien podemos hacer todo, tratemos siempre de dejar un ratito para uno para mantener la calma y para vivir en el presente. No dejar que la vida pase, sino que darte el momento de sentir de estar presente, de vivir. Aunque hagas muchas cosas, haz una cosa a la vez, concentrada en el minuto y lo más importante, tratando de disfrutar eso que haces, si no, no tiene sentido".