Christiane Endler pasó a la historia chilena en esta jornada. La portera del Olympique de Lyon levantó la Women's Champions League y se convirtió en el primer emblema nacional en quedarse con la Orejona de manera oficial.

En Turín, el Lyon de Endler se impuso contundente y tempranamente sobre el Barcelona. El elenco francés superó por 3-1 en la primera mitad y el marcador se mantuvo favorable a las Leones pese a los intentos culés de empatar.

Las Leonas se quedaron con la Orejona por octava vez. Por su parte, esta era la primera ocasión que Endler disputaba una final de la Champions y qué mejor resultado para su debut en última ronda. Con la Orejona, la chilena llegó a nueve títulos en su carrera profesional e ingresó al selecto grupo de futbolistas que han ganado la Copa Libertadores y la Champions League.

Endler también se unió al acotado grupo de chilenos que han llegado hasta la última instancia de la Champions. Marcelo Salas, Mark González y Arturo Vidal lograron llegar hasta la final pero se no pudieron ganar, mientras que Claudio Bravo sí levantó el trofeo, pero al no haber disputado minutos en la campaña no es considerado campeón por la UEFA.

Así, este sábado se escribe una nueva línea en los libros de historia del fútbol chileno. Para sellar su excelente temporada, a Endler solo le queda convertirse en bicampeona de la D1 Féminine, lo que puede lograr el próximo fin de semana.

¿Por qué la UEFA no considera a Claudio Bravo como campeón de la Champions League?

Claudio Bravo levantó la Champions League en 2015 junto al Barcelona, pero no disputó ningún minuto en cancha durante el certamen. El portero chileno no jugó en ninguno de los partidos de la campaña que finalizó con la final ante la Juventus de Arturo Vidal. Los culés campeonaron, pero aquí viene la polémica.

Aunque el portero es campeón para el sentir chileno, la UEFA no valida el título para Bravo ya que solo considera ganadores a "los jugadores que han jugado en el equipo ganador de la UEFA Champions League" y no cuenta a "los suplentes sin minutos o los jugadores de la plantilla no utilizados". Por esta determinación, la Orejona obtenida por Endler es la primera Champions League oficial para el fútbol chileno.