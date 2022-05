Aunque Marcelo Salas, Mark González, Arturo Vidal y Claudio Bravo han sido finalistas, los tres primeros perdieron el título y el cuarto no es considerado campeón por la UEFA.

Christiane Endler tuvo un sábado de ensueño. El Olympique de Lyon derrotó al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes por 2-1, con un altísimo rendimiento de la capitana de la Roja Femenina, en la vuelta de semifinales de la UEFA Women's Champions League 2021/22. El global de 5-3 le dio a la chilena su primera clasificación a la Gran Final.

El próximo 21 de mayo, en el Juventus Stadium en Turín, se disputará el partido definitorio de la liga de campeonas de Europa y será la primera vez que Endler diga presente en uno de ellos. En conversación con DAZN, luego de la semifinal y tras ser elegida la mejor jugadora de la noche, Tiane se mostró muy emocionada por el logro.

"Primero ganamos el partido y eso es lo más importante de todo. Es mi primera final y estoy muy feliz por eso. Aún más en este estadio, que es muy especial para mí, así que fue una buena noche", expresó.

Uno de los sueños de infancia de Endler es jugar un partido como este. Hoy, la mejor portera del mundo, se ilusiona con el título. "Siempre me acuerdo de eso porque siempre he soñado con jugar una final. Espero que la podamos ganar, pero ya el hecho de jugarla es especial para mí. Vine desde muy lejos, en Chile el fútbol femenino no es tan grande, y solo estar ahí ya es importante. Espero hacer un buen partido, con un buen rendimiento, y que la gente que goza del fútbol femenino pueda disfrutarlo", agregó.

Por otro lado, la alta cantidad de hinchas que dijeron presente en el Parque de los Príncipes alegró a Endler. "Es muy bueno que el fútbol femenino vaya creciendo en seguidores e hinchas, que vengan a los estadios a partidos como este, y eso es buenísimo para nosotras, para el fútbol femenino y espero que esto continúe, porque el futfem sigue desarrollándose. Los hinchas del PSG fueron súper ruidosos y apoyaron mucho al equipo. Y eso está bien. Espero que nos acostumbremos a jugar así más seguido y que tengamos el apoyo que necesitamos para seguir creciendo", cerró.

La quinta de la historia

Pero Christiane Endler no es la primera chilena en tener la oportunidad de ser campeona de Champions League en la historia. En total, otros cuatro jugadores han militado en clubes finalistas, y uno de ellos fue campeón en el papel, pero como en la práctica no fue titular, la UEFA no lo considera campeón del torneo. Sin embargo, sí es la primera en tener la posibilidad de hacerlo como titular en cancha.

Sin contar al técnico Fernando Riera (Benfica 1963), el primero fue Marcelo Salas. La Juventus del Matador fue finalista de la Champions League 2002/03, pero él no sumó minutos. Luego, el Liverpool con Mark González entre sus filas, perdió la final de la edición 2006/07, también frente al Milan.

No obstante, el “único” campeón de la liga de campeones de Europa es Claudio Bravo, cuyo FC Barcelona alzó el título en una final con sabor a empanadas y vino tinto. Arturo Vidal y la Juventus fueron el rival de los blaugranas en la edición 2014/15, pero el capitán no sumó minutos y la UEFA no lo considera como monarca del torneo. ¿Podrá Christiane Endler convertirse en la primera chilena campeona en serio de la Champions?

