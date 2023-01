El representante de Christiane Endler conversó en exclusiva con RedGol Fem sobre la nuena nominación de la portera del Olympique de Lyon a los premios The Best, y de la importancia de una figura como ella a las niñas seguidoras del fútbol.

Edgar Merino es uno de los representantes de jugadoras más exitoso del medio nacional e internacional. Una de sus principales figuras es la capitana de la selección chilena y la portera del Lyon de Francia, Christiane Endler. Merino la ha acompañado a lo largo de su carrera y ha visto de cerca el trabajo incesante de la jugadora para estar en la elite del fútbol mundial.

En conversación con RedGol Fem, Edgar Merino comentó la cuarta nominación consecutiva de Endler a los premios The Best: "Es maravilloso, eso habla muy bien de ella. Es una persona que no se conforma, que siempre está buscando superarse, siempre está buscando crecer, que está pendiente siempre de todos los detalles para seguir desarrollándose como persona y como profesional y esto es la demostración de eso".

"Es demostración de su personalidad, de cómo vive el fútbol porque es una persona que siempre está analizando su rendimiento, lo que le falta por mejorar, y eso claramente no es fácil. No es casualidad todo lo que está consiguiendo, no es fácil mantenerse en el éxito. Imagínate que es la única portera, y yo creo que la única jugadora a nivel mundial que ha estado nominada en cuatro veces consecutivas a los premios y es algo que hay que valorarlo. A mí parecer debería ganar el The Best porque fue una jugadora muy importante en la Champions, pero fue la jugadora del partido frente al PSG y Tiane se lució y le permitió a la postre avanzar a la final", añadió el representante.

Para todos, lo de Tiane Endler es fuera de serie. Es sin dudas, la mejor jugadora de Chile e internacionalmente es la mejor arquera del mundo, consultado sobre si hay jugadoras en nuestro país con el potencial de Endler, Merino aseguró que "jugadoras como Tiane son muy difíciles de encontrar. Creo que en Chile no hay jugadoras como ella".

"Sí hay buenos talentos jóvenes que están mostrando sus primeras armas, pero creo que va a ser difícil encontrar una jugadora que pueda llegar a un nivel similar o pueda superar a Tiane. Jugadoras como ella son generacionales, se convierten en ídolas y de momento no veo a una jugadora que puediera llegar a reunir todas esas condiciones, pero sí hay talentos que hay que seguir de cerca y eventualmente en uno o dos años, pueden evolucionar positivamente", indicó Merino.

Finalmente el fundador de la agencia Solo Cracks, habló sobre la importancia de la figura de Christiane para las niñas y jóvenes que comienzan en el fútbol femenino: "Es súper importante tener referentes en cualquier deporte, generan un movimiento positivo en la sociedad, las niñas se ven inspiradas, comienzan a practicar el deporte en cuestión. Ya pasó con Marcelo Ríos, Nico Massú, Fernando González, Tomás González, la Crespita Rodríguez, entre otros, que han inspirado a nuevas generaciones a practicar deporte y Tiane en ese sentido ha insipirado a muchas niñas y me enorgullece estar a su lado porque sé que es un ejemplo de una persona íntegra", cerró.