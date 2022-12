Christiane Endler sigue sumando reconocimientos por su tremendo 2022: ahora, la portera del Olympique de Lyon y la selección chilena fue escogida como la mejor arquera del mundo en 2022 por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS). Es segundo año consecutivo que obtiene esta distinción.

En el ranking elaborado por la IFFHS, Tiane se impuso con creces: con un puntaje de 105, dobló a su seguidora más cercana, la inglesa Mary Earps que milita en el Manchester United (50). Más atrás quedaron la alemana Merle Frohms del Wolfsburg (25), la austriaca Manuela Zinsberger del Arsenal (20) y la canadiense Kailen Sheridan de San Diego (15).

Y cómo no: durante 2022, Tiane recibió el premio The Best de la FIFA como la Mejor Portera y luego se coronó campeona de la Champions League femenina con el Lyon. Hace poco, además, quedó en el duodécimo puesto en la premiación del Balón de Oro, el que finalmente fue para Alexia Putellas del Barcelona.

En Francia, Tiane también alcanzó el título de la Division 1 Féminine (se lo quitó al París Saint-Germain, su ex club) y la Supercopa de Francia, copa que el Lyon disputó ante el mismo PSG.

Por estos días, Tiane disputa la fase grupal de la Champions League femenina, donde ya suma triunfos ante Zurich, un empate ante la Juventus y una derrota ante el Arsenal. Además, se mantiene como líder en la liga gala, donde este fin de semana se verá las caras ante su escolta, el PSG.