Olympique Lyon vs Zurich por la Champions League Femenina, minuto a minuto y dónde ver en vivo

Vuelve el fútbol femenino internacional y tendremos a una chilena cómo protagonista, este miércoles la capitana de la Roja Femenina Tiane Endler jugará junto a su equipo el Olympique de Lyon la UEFA Champions League ante el Zurich correspondiente a la cuarta fecha del torneo más importante del fútbol femenino. Entérate a continuación dónde ver el partido de la arquera de la selección chilena.

¿Cuándo juega Olympique de Lyon vs Zurich Femenino?

El partido del Grupo C de la Champions League entre el Lyon vs Zurich se jugará este miércoles 7 de diciembre a las 14:45 hora de Chile, en el estadio Parc OL.

¿Dónde ver online en vivo el partido de Tiane Endler ?

El partido entre el Olympique Lyon vs Zurich se podrá ver en el canal de Youtube de DAZN UEFA Women 's Champions League.

¿Cómo van los equipos en la Champions League Femenina?

El conjunto de Tiane Endler forma parte del Grupo C de la UEFA Champions League Femenina junto al Arsenal, Juventus y el Zurich. El Lyon hasta el momento marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos, y viene de obtener una derrota ante el Arsenal por 5-1, un empate a uno ante Juventus, y una victoria ante el Zurich en la tercera fecha de la fase de grupos.

El próximo rival de la chilena el Zurich no ha tenido una buena campaña de hecho no han logrado sumar ningún punto en las tres fechas disputadas del torneo internacional, han perdido ante la Juventus por 2-0, ante el Arsenal por 3-1 y ante el Lyon por 3-0, esto las deja en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo C con pocas probabilidades de avanzar a la siguiente fase.