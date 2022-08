El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reveló que la arquera y capitana de La Roja Fem, Tiane Endler, no le mencionó nada de las críticas que esgrimió contra el técnico de la selección chilena, José Letelier, después de la pobre cosecha del equipo en la última Copa América.

Pablo Milad asegura que Christiane Endler no ratificó críticas contra José Letelier y que su molestia fue "emocional"

La Copa América femenina llegó a su fin con una pobre cosecha de la selección chilena, que venía de obtener el vicecampeonato y el boleto directo a la Copa del Mundo en la edición anterior, y en Colombia apenas pudo rasguñar el pase al repechaje que determinará su clasificación en febrero próximo.

Al término del último juego, en el que la Roja se impuso en definición por penales ante Venezuela, Christiane Endler sacó la voz y criticó duramente el proceso que encabeza el entrenador José Letelier. "Hay que mejorar y todos ser autocríticos: el equipo, el cuerpo técnico... porque si queremos ir al Mundial, no podemos jugar así", explicó la capitana.

Consultada sobre la continuidad del DT, la mejor arquera del mundo se desentendió de la decisión final. "No lo sé, eso lo tendrá que ver la ANFP. Ellos (los dirigentes) evaluarán los resultados y los procesos. Es decisión de ellos y nosotras tenemos que evaluarnos y ver si seguimos en esto o no", puntualizó hace dos semanas.

¿Qué pasó después? Que Letelier le bajó el perfil al tema y evitó conflictos con la golera del Lyon de Francia. "Cuando los objetivos no se cumplen, en cualquier actividad y acá específicamente en el fútbol, hay que replantear ciertas conductas del fútbol y todo lo que implica una competición de este nivel". sentenció.

El técnico no dio luces de dar un paso al costado. "El objetivo era clasificar de manera directa al Mundial, y eso no cambia. No se cumplió en esta etapa, pero en el repechaje se puede cumplir", completó en la conferencia de prensa de la noche del 24 de julio, en Armenia. Y pasó harta agua bajo el puente desde entonces.

Así lo reconoció el presidente de la ANFP, Pablo Milad. En diálogo con La Tercera, el dirigente subraya que "ella (Endler) tiene la libertad de expresarse. Sería bueno que también se conversara en lo privado. Pero hay que entender que después de un partido uno tiene emociones encontradas, frustraciones".

¿Qué dijo Tiane Endler sobre la continuidad de Letelier?



El timonel del fútbol chileno, Pablo Milad, asegura que "sí" conversó con la capitana de la Roja, Christiane Endler. Sin embarog, en la ocasión no reiteró sus reparos al proceso de José Letelier. "No. Creo que las cosas después se enfrían. Se habla con una visión más objetiva, no tan emocional", explicó el directivo maulino.

Sin embargo, la continuidad del técnico todavía no está definida, ya que Milad hizo ver que se encuentra a la espera del "informe final del director deportivo (Francis Cagigao) y también del cuerpo técnico. Nosotros analizamos la logística, las variables que pudieron influir. Hasta que no lleguemos al informe final, no podemos tomar ninguna determinación".

¿Llegará a febrero Letelier? Es la incógnita que recorrerá las próximas semanas y la antesala de la próxima vez que se reúna el plantel de la selección femenina, que de acuerdo al calendario internacional, tendrá espacio para seis partidos amistosos antes del repechaje: del 29 de agosto al 6 de septiembre, del 3 al 11 de octubre y del 7 al 15 de noviembre.