La emprendedora y diseñadora chilena, Pía Cortés, quien brinda asesoría integral para novias y una confección exclusiva de tocados y accesorios, fue elegida oficialmente para confeccionar las tres coronas del certamen Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional cuya gala final se realizará en Madrid del próximo 17 de abril.

"Esta oportunidad surge cuando en octubre de 2022, fui a la Expo Boda Madrid a presentarme con mi trabajo y diseños. Ahí conocí personas del rubro, entre ellos al diseñador, Deiver Luengo, con quien hicimos una alianza y dejé mi punto de venta en su atelier en Madrid", contó la diseñadora Pía Cortés.

En ese atelier (taller o estudio), los organizadores del certamen Miss Universo, Miss Mundo y Miss internacional Madrid, conocieron el trabajo de la emprendedora chilena y se pusieron en contacto con ella para proponerle ser la diseñadora de las próximas tres coronas cuyo evento final se desarrollará en la capital española.

"Lo interesante de este desafío y la razón por la cual me eligieron, es para diseñar y confeccionar las tres coronas inspiradas en lugares históricos de Madrid. Dentro de mi trabajo me he destacado por diseñar y crear coronas temáticas. En esta oportunidad, la inspiración para Miss Universo es el Palacio de Cibeles, el cual se representará en una corona que resalta su arquitectura en tonos plata y azules", explicó Cortés.

En tanto, la corona de Miss Mundo será inspirada en el Palacio Real con tonos dorados, ocres y turquesa. "Y finalmente, Miss International, en tonos plata y esmeraldas, estará inspirada en la Puerta de Alcalá", añadió la emprendedora nacional.

Las tres coronas que reflejan Madrid, estarán hechas con diseños únicos, temáticos e históricos. "Quiero que estas coronas, además de reflejar a la capital de España, sean unas verdaderas obras de arte de esta maravillosa ciudad, con la cual tengo una cercanía e historia especial", confesó Pía Cortés.

Diseños de exportación

De acuerdo a lo relatado por Cortés, la participación en este certamen es una instancia clave para mostrar su marca a nivel internacional, sobre todo en un evento de clase mundial. "Será una excelente vitrina para dar a conocer mi trabajo como diseñadora de coronas y tocados, generar nuevos contactos y abrir nuevas oportunidades en Europa", contó.

A juicio de la diseñadora, este hito potenciará la imagen en Chile y los nuevos mercados donde se está expandiendo, específicamente en las ciudades de Nueva York y Miami. "Para Chile, es la primera vez que una diseñadora participa en un certamen así con su arte", relató orgullosa Pía Cortés.