Camila Mainz: los sueños de una top model chilena

Camila Mainz ha sacado partido de un año 2020 marcado por la pandemia, a la espera de que comiencen a levantarse las restricciones sanitarias y las pasarelas internacionales; y ya proyecta un 2021 lleno de desafíos a nivel internacional.

La modelo y productora chilena, que además estudió ingeniería y periodismo, ha sumado una gran experiencia en programas de televisión locales e internacionales. Actualmente se perfecciona en la actuación, mercado donde busca desempeñarse próximamente.

Muchos la recuerdan como parte del reality 1810 de Canal 13, pero luego estuvo de manera permanente como presentadora de modas en La Red, Mega y TVN. Además de su participación en CDF como parte del programa En el Nombre del Fútbol, antes de radicarse en Estados Unidos.

A punta de su motivación, Camila logró caminar por importantes pasarelas en las capitales de la moda. Nueva York, París y Madrid conocieron su talento. Y ese esfuerzo se vio recompensado al convertirse en el rostro oficial de la edición 2020 de Pasarela Latino Americana, la semana de la moda que se realizó en diciembre en España y convocó a los más destacados diseñadores de esta parte del planeta.

Camila Mainz espera volver pronto a las pasarelas de manera presencial

Como toda una top model, fue portada en julio del año pasado de la reconocida revista ASC Fashion Magazine, parte del ASC Fashion Week, evento del más alto nivel y que forma parte del calendario oficial del New York Fashion Week.

En septiembre fue la modelo protagónica para el fashion film de la diseñadora To go by Lety presentado en New York Fashion week, fashion designer of Latin America.

Camila abrió este 2021 como portada de la revista AK Fashion Magazine en su edición de enero.

En su camino dentro de modelaje, Camila ya logró desfilar para marcas tan importantes, como Ágatha Ruiz de la Prada y el diseñador italiano-libanés Edward Arsouni. Para este último, como parte de su staff en la Semana de la Moda de Nueva York y también en París.

Camila Mainz ha sido portada de una de las principales publicaciones de la moda norteamericana

Lo que viene para Camila Mainz



Camila Mainz trabaja hace meses en la planificación del 2021. Ya tiene asegurada su presencia en México, como rostro de la Durango Fashion Week, donde sus virtudes no sólo se podrán apreciar en la pasarela, sino también como presentadora oficial del evento.

La agenda 2021 viene llena de sorpresas, entre ellas la realización “La Ruta de las Fashion Week”, donde se mostrará lo mejor de las semanas de la moda con un periplo por varios continentes y las ciudades más relevantes para la industria: New York, Paris, Milán y Londres.

En un año que seguramente será de transición, la top model se encuentra en el sur de Chile, para seguir siendo embajadora chilena en la moda internacional y planificar una nueva temporada en el mundo de la moda, las comunicaciones y todo lo que rodea el fascinante mundo del entretenimiento.