La llegada de Daniela Zamora a Universidad de Chile Femenino fue una de las grandes sorpresas del mercado de pases en la temporada 2022. La delantera de la selección dejó el Djurgårdens IF de Suecia y volvió al país, para recalar en el club de sus amores. Fue presentada este miércoles y está lista para hacer su re debut.

En su primera conferencia de prensa, la nueva jugadora azul habló de su lesión de rodilla y reveló que, a su llegada al equipo, se encuentra "bien, ya la semana pasada me dieron el alta, así que ahí de a poquito tengo que empezar a encontrar mi fútbol, a sentirme cómoda en la cancha. Pero ya físicamente estoy bien, ya tengo el alta médica para jugar".

"Obviamente el profe, mis compañeras y el cariño que siempre he sentido aquí influyó harto en mi llegada. Las ganas de volver a vestir esta camiseta, el apoyo y el cariño que me han dado todos desde el momento en que pisé este club fue fundamental para tomar esta decisión", agregó Zamora sobre su vuelta.

Además, y sobre la cirugía a la que fue sometida, la delantera expresó que "la verdad, lamentablemente me lesiono a fin de año y quería venir a operarme a Chile. Quería hacer la recuperación acá y cuando volví no sabía que iba a ser de mi futuro. Vuelvo 100% enfocada a salir de esa lesión que ya venía hace tiempo molestando. Después las cosas se dieron para volver y yo feliz de tener esta oportunidad de estar en el club y no la voy a desaprovechar, sí o sí voy a dar mi 100%", manifestó.

Daniela ya está lista para sumar minutos y la idea es que este sábado, frente a Palestino, pueda volver a jugar. "La verdad es que yo ya estoy a disposición del profe, pero obviamente mi retorno tiene que ser progresivo. Fue una lesión larga, llevo cuatro meses fuera de la cancha. Ya me estoy sintiendo mejor, en los entrenamientos me he sentido bien; obviamente hay que recuperar la confianza, ir de a poquito, sin apurarse, porque puede ser peor. Espero el sábado, al menos, jugar un par de minutitos si es que el profe lo considera necesario. Más encima el partido del sábado va a ser con hinchas en un estadio, así que obviamente los llamamos a todos para que nos acompañen y vivir este momento tan especial con los hinchas que siempre nos han mostrado todo su cariño", destacó.

La lluvia de delanteras en la U

Además de Daniela Zamora, este año llegaron al cuadro azul Verónica Riquelme y Yessenia Huenteo, quienes se suman a Paloma López, Bárbara Sánchez, Sonya Keefe y varias otras goleadoras que fueron campeonas en 2021 con Universidad de Chile. Para la 15, sin embargo, la competencia interna es completamente sana.

"Me encontré con un buen equipo, con una sana competencia adentro, jugadoras como la Sonya, como la Yessenia (Huenteo) o como la Luly (Riquelme) que también llegó vienen a subir el nivel y eso es importante. No queda otra que trabajar mejor, al máximo, y ahí ir ganando un espacio. Si es que les toca jugar a ellas, obviamente, aportaré desde donde me toque. Estoy feliz de estar aquí, de aportar y de jugar cuando sea posible", añadió Zamora.

Pero hoy ella no se siente con el puesto asegurado solo por ser ídola azul. "En un principio, primero me tengo que ganar mi puesto, la competencia es muy sana dentro del equipo. Tenemos muy buenas delanteras, se reforzó el equipo bien este año y creo que esa sana competencia va a estar muy buena, nos va a servir a todas para crecer y que el equipo siga creciendo, que al final eso es lo más importante", confesó.

Sus metas 2022

Además de la intención de repetir el título en el Campeonato Nacional, que ya obtuvieron en 2021, Universidad de Chile debe disputar la Copa Libertadores Femenina 2022 y Zamora, en particular, la Copa América en julio próximo. La idea de la delantera es ganarlo todo.

"Obviamente siempre ha sido mi sueño salir campeona con la U. El año pasado tuve la suerte de poder estar en el estadio, de poder disfrutarlo como una hincha más y la emoción que sentí ese día fue distinta y me tocó de otra parte que no pensé que iba a estar. Pero la verdad eso también me llena de energía para pelearlo todo este año y para lograr cumplir mi sueño desde la cancha, que obviamente sería mucho más lindo y se siente de una manera muy especial", detalló.

El club aspira a ganar podio internacional este 2022. "Tengo que ir paso a paso, eso es lo primero, y ya después en octubre ya hay que enfocarse en la Copa Libertadores, que por cierto es uno de los mayores desafíos que tenemos este año. Ya en la tercera Copa Libertadores se tiene que notar la experiencia que tenemos, ya tenemos un cuarto lugar y obviamente hay que ir pensar en hacerlo mejor que antes", agregó Daniela.

Pero eso no es todo. "En la Selección tenemos la Copa América, se vienen cosas muy importantes, la clasificación al mundial, a los Juegos Olímpicos, así que en verdad este año está lleno de desafíos. Si es que espero o no volver al extranjero la verdad es que la lesión me enseñó a que vamos paso a paso, así que yo quiero vivir a full este año enfocada en todos los campeonatos que tenemos: el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y la Copa América. Enfocarme en eso, sentirme cómoda en la cancha y volver a tener el nivel de antes, y mejor que eso", sentenció Zamora.